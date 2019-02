Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Der Name Ford hat im Rugby einen guten Klang. Mike Ford (53), seit Herbst 2018 Trainer der deutschen Nationalmannschaft, war Gedrängehalb im Rugby League und repräsentierte England und Großbritannien, bevor er im Rugby Union eine Trainerkarriere einschlug und Erfolge mit dem Saracens RFC London und dem Bath RFC in der Premier League sowie mit dem RC Toulon in der französischen Top 14-Liga feierte.

Zwischen 2006 und 2011 war Mike Ford Verteidigungstrainer der englischen Nationalmannschaft, die 2007 Vizeweltmeister wurde. Mike Fords Söhne Joe (28) und George (25) sind Spielmacher bei den Leicester Tigers. George hat schon 50-mal für England gespielt und dabei 220 Punkte erzielt.

Am Samstag um 15 Uhr führt Mike Ford die deutsche Nationalmannschaft im Heidelberger Fritz-Grunebaum-Sportpark ins Europameisterschaftsspiel gegen Russland. Am Rande des gestrigen Vorbereitungstrainings im Landesleistungszentrum Heidelberg beantwortete Mike Ford die Fragen der RNZ.

Herr Ford, im November 2018 ist Ihre Mannschaft in Marseille nur knapp an der Qualifikation zur IX. Weltmeisterschaft 2019 in Japan gescheitert. Die Leistungen gegen Hongkong, Kanada und Kenia waren nicht optimal, aber ziemlich gut.

Ja, es war mein erster Einsatz als Trainer dieser Mannschaft, und insgesamt war ich zufrieden, obwohl wir gegen Kanada mit 10:29 verloren haben. Hongkong und Kenia haben wir klar geschlagen.

Insofern überrascht es, dass das Team in den ersten beiden Europameisterschaftsspielen 2019 in Belgien und Rumänien deutlich schwächer gespielt und nicht unverdient verloren hat.

Es war sehr deutlich schwächer, was mich aber nicht überrascht hat. Dennoch hatte ich darauf gehofft, dass wir Belgien schlagen könnten, was ziemlich sicher den Klassenverbleib in der EM-Division 1 bedeutet hätte. Diese beiden Niederlagen haben viele Gründe.

Nennen Sie bitte ein paar.

Die beiden Kapitäne von Marseille, Sean Armstrong und Michael Poppmeier, standen leider nicht zur Verfügung. Es sind nicht nur zwei sehr gute, sondern auch die erfahrensten Spieler unseres Team. Es sind die beiden Führungspersönlichkeiten. Außerdem vermisse ich Jamie Murphy, unseren sehr erfahrenen Innendreiviertel aus Brid-gend, sehr - solche Spieler können wir nicht von heute auf morgen ersetzen.

Sie hatten also zwei Mal nicht die beste Fünfzehn auf dem Platz?

So ist es, leider.

Mit Sebastian Ferreira haben Sie einen neuen Kapitän nominiert, der schon in Marseille ganz stark war und im wahrsten Sinne des Wortes vorangegangen ist. Was trauen Sie ihm zu?

Sebastian entwickelt sich sehr gut und ist von allen Spielern anerkannt. Wenn man bedenkt, dass er erst 25 Jahre alt ist, ist er schon ein sehr überzeugender Kapitän. Der Ausfall einiger etablierter Spieler hat uns gezwungen, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. So haben wir mit Toby Williams einen sehr guten Erste-Reihe-Stürmer gefunden, und in Vito Lammers sehe ich einen guten Teil der Zukunft der deutschen Nationalmannschaft. Leider wurde Vito in Belgien und Rumänien verletzt und kann gegen Russland nicht mitspielen.

Fahnden Sie auch nach jungen Spielern in den deutschen Vereinen?

Ja, natürlich. Die Tür zu unserem Team ist weit offen. Der junge Frankfurter Emil Rupf ist gerade hindurchgegangen. Wer sich anbietet, ist uns herzlich willkommen. Insgesamt kann die Zukunft unseres Teams ganz gut sein, denn die Tiefe des Kaders ist nun gegeben.

Nach der Niederlage in Belgien ist Ihr Team vom Abstieg bedroht. Was erwarten Sie vom Spiel gegen Russland?

Dass alle Spieler mutig spielen, sich etwas zutrauen und so gut kämpfen wie in Brüssel und Botosani.

Werden Sie über diese EM hinaus zur Verfügung stehen?

Klar, wenn man mich dann noch will. Ich trete zwar im Januar 2020 meinen neuen Posten in Dallas an, doch ist das kein Vollzeit-Job. Ich hätte jedenfalls genügend Zeit, die deutsche Mannschaft weiter zu entwickeln.