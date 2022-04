Heidelberg. (momo) Unter der Woche Trainingsnachbarn, werden am Samstag aus der RG Heidelberg und dem Heidelberger RK über 80 Minuten erbitterte Rivalen. Auch wenn tabellarisch beide Teams im Mittelfeld angesiedelt sind, wird ein harter Kampf erwartet. Schließlich will die RGH weiter den Blick nach oben richten, während der Ruderklub mit einem Sieg auch den letzten, verbliebenen Gedanken an Abstiegskampf mit einem Erfolg beim Nachbarn "Auf Nimmerwiedersehen" sagen könnte. Der SC Neuenheim will derweil bei Meister Frankfurt das erste von zwei "Endspielen" für sich entscheiden, und die Handschuhsheimer "Löwen" fahren als klarer Favorit nach Pforzheim.

"Trotz der Ausfälle von Jörn Schröder und mir wollen wir mutig bei der RGH auftreten und Punkte holen. Die kommenden drei Spiele sind die, in denen der Klassenerhalt auch rechnerisch unter Dach und Fach gebracht werden soll!", sagt ein kämpferischer Kapitän Steffen Liebig über die Zielsetzung des HRK. Mit einigen Schwächungen ist kein allzu großer Erwartungsdruck vorhanden, aber was wäre schöner als im Derby zu siegen?

Das verhindern wollen die spielstarken "Orange Hearts" von Mustafa Güngör. Mit dem Heimvorteil und in der Form der letzten Partien scheinen die Hausherren im Vorteil, für den Ruderklub wird es extrem hart, die schnellen RGH-Sprinter über die volle Spielzeit im Zaum zu halten.

"Das erste von zwei Endspielen" nennt Trainer Clemens von Grumbkow den Auftritt seines SC Neuenheims in Frankfurt. Denn mit sechs Zählern Rückstand kann der Schritt ins Halbfinale nur noch aus eigener Kraft geschafft werden, wenn Siege gegen den Meister und die Woche darauf gegen "Lieblingsgegner" TSV Handschuhsheim gelingen.

Am Trainingseifer scheitert das Vorhaben nicht, von Grumbkow merkte den Biss seiner Schützlinge in jeder Einheit. Im Spitzenspiel in Hessen werden die Weichen fürs Saisonfinale womöglich schon gestellt.

Den Spitzenplatz behaupten will hingegen der TSV Handschuhsheim in Pforzheim. Hochfavorisierte "Löwen" fahren mit breiter Brust, aber auch einer klaren Ansage dorthin: "Es ist egal, wer auf der Gegenseite steht, wir müssen auf uns achten, das Spielsystem respektieren und die Verteidigungsstruktur einhalten. Dann gewinnen wir und nicht, weil wir Favorit genannt werden." Erste-Reihe-Routinier Marcus Bender weiß, wovon er spricht. Denn an besagter Verteidigungsstruktur wurde in Extraschichten geschuftet. Dennoch wäre alles andere als ein Sieg der "Löwen" eine Überraschung.

Gut gespielt, trotzdem ohne Punkte geblieben hieß es zuletzt beim Heidelberger TV beim 14:24 gegen Rottweil. In Neckarsulm soll nach der deutlich verbesserten Leistung nun auch nach dem Abpfiff Zählbares auf der Anzeigetafel und in der Tabelle stehen.

In der Frauenliga im Siebenerrugby findet in Karlsruhe das erste von zwei Qualifikationsturnieren für die Deutsche Meisterschaft statt.

Rugby-Bundesliga Südwest

Samstag

14 Uhr: SC Frankfurt 1880 - SC Neuenheim

15 Uhr: RG Heidelberg - Heidelberger RK (Harbigweg), SG Pforzheim - TSV Handschuhsheim.

2. Bundesliga Süd

Samstag, 15 Uhr: SU Neckarsulm - Heidelberger TV.

Regionalliga Baden-Württemberg

Samstag, 17.15 Uhr: RG Heidelberg II - Heidelberger RK II (Harbigweg)

Sonntag, 15 Uhr: Freiburger RC - TSV Handschuhsheim II, Karlsruher SV - SC Neuenheim II.

Frauenliga Siebenerrugby, Samstag: Qualifikationsturnier 1 in Karlsruhe.