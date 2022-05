Trainer Clemens von Grumbkow tritt mit dem Perspektivteam der Nationalmannschaft bei einem Turnier in Frankreich an. Foto: F&S

Heidelberg. (momo) Nach der bitteren 17:20-Derbyniederlage gegen den SC Neuenheim hat der TSV Handschuhsheim keine Zeit zum Durchschnaufen. Am Samstag geht es zum neuen Tabellenführer SC Frankfurt 1880, der Sieger diese Duell hat aller Voraussicht nach Heimrecht in den anstehenden Play-Offs. Der SCN hingegen geht als klarer Favorit ins Heimspiel gegen den RK Heusenstamm und will den Druck auf den TSV aufrecht erhalten. Bei der SG Pforzheim will der Heidelberger Ruderklub auch rechnerisch den Klassenerhalt perfekt machen und in Hannover peilen die Meisterinnen der HRK-Frauen das Double an: In der niedersächsischen Landeshauptstadt findet das Finalturnier um die Deutsche Meisterschaft im Siebenerrugby statt.

Es war ein spektakulärer Kampf mit grandiosem Ende. 20:17-Auswärtssieg nach 0:17-Rückstand – das muss dem SCN erst einmal jemand nachmachen. Nun will der Sportclub gegen Heusenstamm den nächsten Erfolg einfahren. Die "Füchse" sind zwar nicht ganz so spielstark einzuschätzen wie die "Löwen", aber dennoch muss Neuenheim sich auf harte Arbeit, gerade im Sturm und bei den Standardsituationen, einstellen.

Für Handschuhsheim geht es um das Halbfinale. Der neue Tabellenführer Frankfurt ist sicher dabei, der TSV will nachziehen. Bei den Hessen wartet die denkbar schwerste Hürde auf die Nord-Heidelberger.

Perspektivteam in Frankreich

Mit Bennet Veil, Daniel Eneke, Kevin Heising und Justin Renc sind aber vier junge "Löwen" aus der Startformation auch für das Perspektivteam der Nationalmannschaft nominiert, die Mitte nächster Woche in Paris/Orsay ein Turnier bestreitet. In Frankfurt wartet also ein offener Schlagabtausch auf den TSV.

Wolfram Hacker (RGH), Jon Caister (SC Germania List), Jakob Dipper, Felix Meesmann (beide SC Neuenheim), Alexander Brosowski, Tobias Bauer (beide Hannover 78), Max Roddick (Barnes RFC) und Alexander Galushkin (Hamburger RC) komplettieren das Teilnehmerfeld in Frankfreich. Die Centrale Sevens sind ein hochkarätig besetztes Turnier und bieten den jungen Spielern die Möglichkeit, sich den Trainer Clemens von Grumbkow und Max Pietrek zum zeigen und für höhere Aufgaben zu empfehlen.

Tabellarisch nicht mehr von größtem Belang sind die Partien der RG Heidelberg in Luxemburg und das Heimspiel des Heidelberger TV gegen Nürnberg, die Trainer könnten in den Aufstellungen variieren und frei testen.

Rugby-Bundesliga Südwest, Samstag, 15 Uhr: RC Luxemburg - RG Heidelberg, SG Pforzheim - Heidelberger RK, SC Neuenheim - RK Heusenstamm (Tiergartenstraße), SC Frankfurt 1880 - TSV Handschuhsheim.

2. Bundesliga Süd, Samstag, 15 Uhr: Heidelberger TV - TSV Nürnberg (Carl-Bosch-Straße).

Deutsche Meisterschaft Frauen, Siebenerrugby, Samstag ab 13.30 Uhr in Hannover.