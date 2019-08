Am 26. Oktober heißt es in der Rugby-Bundesliga: Vizemeister TSV Handschuhsheim (links) gegen den deutschen Meister SC Frankfurt 1880. Foto: Stefan Weindl

Heidelberg. (CPB) Nachdem die Rugby-Saison 2018/19 mit dem zwölften Titelgewinn der Rudergesellschaft Heidelberg im Siebenerrugby zu Ende gegangen ist, hat Bundesliga-Aufsteiger Sportclub Neuenheim am vergangenen Mittwoch mit großem Aufgebot und unter der Leitung der beiden bewährten Trainer Alexander Widiker und Clemens von Grumbkow das erste Vorbereitungstraining auf die am 7. September beginnende Spielzeit 2019/20 der Bundesliga Süd/West durchgeführt.

In dem von Staffelleiter Carsten Stamm (Birkenwerder) veröffentlichten Spielplan der Süd/West-Liga sind gegenwärtig nur sieben Vereine aufgelistet, nachdem das Präsidium des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) dem RC Luxemburg die Lizenz entzogen hatte. Wie Bundesspielleiter Ingo Goessgen (Berlin) gestern auf Anfrage der RNZ mitteilte, haben die Luxemburger eine Frist zur Nachbesserung ihres Lizenzantrages genutzt, weshalb davon auszugehen sei, dass der mit einer Sondergenehmigung in Deutschland spielende ausländische Verein "eine Lizenz mit Auflagen" (Goessgen) erhalten werde. Damit wäre die Süd/West-Gruppe mit acht Vereinen komplett, was für den ersten Spieltag am 7. September diese vier Paarungen ergäbe: Heidelberger RK - RG Heidelberg, RK Heusenstamm - TSV Handschuhsheim, RC Luxemburg - SG Pforzheim und Titelverteidiger SC Frankfurt 1880 - SC Neuenheim.

Im Herbst 2019 werden die gesamte Vorrunde und der erste Spieltag der Rückrunde ausgetragen. Die Winterpause wird am 2. Dezember beginnen und bis zum 14. März 2020 andauern, wenn es heißt: HRK - Handschuhsheim, Luxemburg - RGH, Heusenstamm - SCN und Frankfurt - Pforzheim.

Auch die 2. Bundesliga Süd spielt mit acht Vereinen, unter ihnen der Heidelberger Turnverein, der zum Saisonauftakt am 7. September beim Aufsteiger RFC Augsburg antreten muss. Der Bayernliga-Meister hatte in den Aufstiegsspielen zur 2. Liga Süd den baden-württembergischen Meister Karlsruher SC mit 25:26 und 18:10 (zusammen 43:36) ausgeschaltet. Außerdem spielen zum Auftakt München RFC - RC Studentenstadt München-Freimann und RC Rottweil - TSV Nürnberg, während der RC Unterföhring den Bundesliga-Absteiger Neckarsulmer Sport-Union erst am 2. November empfangen wird.

Erfreulich entwickelt sich die im Vorjahr mit sieben Mannschaften begonnene und nach dem Rückzug der Neckarsulmer SU II mit sechs Teams beendete Regionalliga Baden-Württemberg, der in der neuen Saison neun Vereine angehören werden. Neben Vorjahresmeister Karlsruher SV und den zweiten Mannschaften der Bundesligisten TSV Handschuhsheim, RG Heidelberg und SC Neuenheim sind das der Stuttgarter RC, der Freiburger RC, der RC Konstanz, die SG Rottweil/Neckarhausen und der TSV Hirschau-Tübingen.

Die Bundesliga-Saison wird durch die fünf Spieltermine der deutschen Nationalmannschaft in der Division 2 der Europameisterschaft immer wieder unterbrochen. Im Gegensatz zur Division 1, aus der die Deutschen im Relegationsspiel gegen Portugal (32:37) abgestiegen sind, werden die Spiele der EM-Division 2 nicht parallel zum Sechs-Nationen-Turnier ausgetragen. Die Länderspiel-Termine: 2./3. November mit Polen - Deutschland, 23./24. November mit Deutschland - Niederlande, 29. Februar/1. März mit Deutschland - Schweiz, 21./22. März mit Deutschland - Litauen und 16./17. Mai mit Ukraine - Deutschland.

In der südlichen Rugby-Welt hat das Vier-Nationen-Turnier begonnen, das unter dem Begriff "International Championship" firmiert. Am ersten Spieltag gewannen der Titelverteidiger und sechsfache Meister Neuseeland mit 20:16 in Argentinien und Südafrika mit 35:17 gegen Australien. Am zweiten Spieltag schlug Australien die argentinischen Pumas mit 20:16, während Südafrika in Neuseeland ein 16:16 erkämpfte. Im Pazifik-Cup verteidigte Japan die Tabellenführung durch einen 34:21-Sieg über Fidschi. Samoa schlug Tonga mit 25:17.