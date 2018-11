Heidelberg. (momo) Nachdem der SC Frankfurt 1880 auch das zweite Spitzenspiel der Rugby-Bundesliga für sich entscheiden und nach der RG Heidelberg den TSV Handschuhsheim knapp besiegen konnte, ist klar: Die Hessen gehen als Herbstmeister in die Winterpause. Welcher Heidelberger Verein dem Primus am dichtesten auf den Fersen bleibt, wird sich am Samstag im Spitzenspiel zwischen den "Orange Hearts" und den "Löwen" entscheiden.

Außer gegen Tabellenführer Frankfurt haben sowohl die RG Heidelberg als auch der TSV Handschuhsheim alle Spiele gewonnen. Am Samstag um 14 Uhr beantwortet sich am Kirchheimer Harbigweg die spannende Frage, welche Mannschaft das auch weiterhin von sich behaupten kann. "Trotz einiger Wechsel sind meine Spieler bereit für das Derby. Wir haben an unseren Schwächen weiter gearbeitet.

Das Team, welches weniger Fehler macht, wird gewinnen," glaubt RGH-Coach Jeff Tigere. Nicht dabei helfen, Fehler zu vermeiden, kann Tim Lichtenberg, der aufgrund einer bei der Siebener-Nationalmannschaft zugezogenen Verletzung für längere Zeit ausfallen wird. Dennoch ist die Geschwindigkeit das Pfund, mit dem die Orangenen am besten wuchern können.

Denn im Sturm scheinen die Handschuhsheimer leicht favorisiert. Trainer Gordon Hanlon, für seine akribische Arbeit bekannt, wird dem TSV einen sehr genauen Matchplan an die Hand gegeben haben und verweist auf die gewachsene Teamstruktur: "Wir werden von Woche zu Woche als Mannschaft besser. Ich freue mich seit dem letzten Abpfiff auf die RGH. Wenn es uns gelingt, mit der gleichen Intensität wie in Frankfurt zu spielen, wird das ein großartiges Match!"

Vor ungewohnten Problemen steht der Heidelberger Ruderklub in Heusenstamm. Denn der ersten Sturmreihe, sonst Prunkstück des HRK, drückt gewaltig der Schuh. Ohne die Nationalspieler Dash Barber und Jörn Schröder sowie einige Verletzte lautet die einzig mögliche Kombination von der Eins bis zur Drei: Arthur Zeiler, Chris Kleebauer, Benedikt Rehm. Allerdings ist auch der Einsatz von Kleebauer und Rehm, die seit Wochen nicht voll trainieren konnten, alles andere als sicher. Eine vor Wochen erfolgte Anfrage nach Spielverlegung wurde vom Bundesligaausschuss trotz des Okay seitens Heusenstamm und der Schiedsrichter-Vereinigung abgelehnt.

Es ehrt den HRK, sich aufs Sportliche zu konzentrieren und trotz aller Widrigkeiten ein gutes Spiel und den Sieg als Ziel auszugeben: "Mit einem ähnlichen Kader haben wir bereits das Hinspiel gewonnen, wieso sollte uns das nicht nochmals gelingen?", gibt sich Steffen Liebig optimistisch. Der Kapitän wird seinen Ruderklub von der Seitenlinie aus betreuen und ist froh, mit Niklas Hohl einen Siebenerrugby-Nationalspieler zurück im Kader begrüßen zu dürfen.

Bundesliga, Samstag, 14 Uhr: RG Heidelberg - TSV Handschuhsheim (Harbigweg), Neckarsulmer SU - RC Luxemburg, RK Heusenstamm - Heidelberger RK.