Heidelberg. (momo) Nach den hohen Siegen des TSV Handschuhsheim und des SC Frankfurt 1880 scheint alles auf einen Showdown der beiden Spitzenteams in der Rugby-Bundesliga hinauszulaufen. Während die "Löwen" dem RC Luxemburg beim 54:10 keine Chance ließen, zeigte auch Spitzenreiter Frankfurt seine Muskeln und deklassierte die völlig indisponierte RG Heidelberg mit 74:0. Sollten TSV und SC 1880 ihre Spiele in zwei Wochen gewinnen, geht es am letzten Spieltag in Handschuhsheim im direkten Duell um den ersten Platz und das Heimrecht im Halbfinale.

Die Handschuhsheimer ließen von Spielbeginn an keine Zweifel an der Tatsache aufkommen, dass für den RCL in Heidelberg nichts zu holen sein würde. Zwei erhöhte Versuche in der ersten Viertelstunde drückten die Überlegenheit nicht einmal gänzlich aus, denn bei besserer Chancenverwertung hätte die Führung höher sein können. Einige Vorwürfe zu viel waren auch das Manko, das der TSV beheben muss, wenn es für den ganz großen Wurf, die erste deutsche Meisterschaft seit 1957, reichen soll. Gegen Luxemburg genügte die Spielfreude der Klewinghaus, Coetzee und Co. aus, um acht Versuche zu legen, von denen Marcel Coetzee sieben erhöhte. Sollte gegen Neckarsulm ebenfalls ein Sieg gelingen, empfangen die Handschuhsheimer am letzten Spieltag den SC Frankfurt 1880 im Lions Park und können den ersten Platz aus eigener Kraft erreichen.

Eine verkorkste erste Halbzeit erlebte der Heidelberger RK in Pforzheim. 0:15 stand es nach 40 Minuten, bevor Trainer Pieter Jordaan in der Pause die richtigen Worte und Wechsel fand. Der Ruderklub agierte nun abgeklärter, druckvoller und erfolgreich. Fünf Versuche drehten das Spiel und sorgten für einen weiteren Schritt nach vorne in der von Jordaan geforderten Kontinuität.

Hintergrund TSV Handschuhsheim - RC Luxemburg 54:10 (28:5), TSV: Müssig - Oluoch, Coetzee, Syme (65. Ayachi), Katoa - N. Klewinghaus, Korn (41. Schäfer) - Otto, Hug (63. F. Bayer), Hartmann (63. Reinhard) - May (70. Rosenthal), Klein - Schüle (58. Martel), Wetzel (72. Stockert), Bender. Schiedsrichter: Jahn (Potsdam); Zuschauer: 200; [+] Lesen Sie mehr TSV Handschuhsheim - RC Luxemburg 54:10 (28:5), TSV: Müssig - Oluoch, Coetzee, Syme (65. Ayachi), Katoa - N. Klewinghaus, Korn (41. Schäfer) - Otto, Hug (63. F. Bayer), Hartmann (63. Reinhard) - May (70. Rosenthal), Klein - Schüle (58. Martel), Wetzel (72. Stockert), Bender. Schiedsrichter: Jahn (Potsdam); Zuschauer: 200; Punkte: 7:0 (5.) Versuch Hartmann + Erhöhung Coetzee; 14:0 (10.) V Klewinghaus + E Coetzee; 14:5 (28.) V Ribiero; 21:5 (30.) V Bender + E Coetzee; 28:5 (36.) V Otto + E Coetzee; 28:10 (48.) V Killgallen; 35:10 (52.) V + E Coetzee; 42:10 (65.) V Wetzel + E Coetzee; 47:10 (76.) V Oluoch; 54:10 (80.) V Otto + E Coetzee. SG Pforzheim - Heidelberger RK 21:33 (15:0), HRK: M. Liebig - Lammers, S. Liebig, L. Malaizier, Klatt (55. Ruthenberg) - Hohl, Armstrong - Ovchinnikov (55. Biskupek), Fraser, Laidig (41. Rehm) - Aydin (41. Rodriguez), Michels - Zeiler (41. Schliwa), Barber (75. Keuper), Schröder. Schiedsrichter: Radtke (Mainz); Zuschauer: 150; Punkte: 7:0 (3.) V + E Chitokwindo; 12:0 (5.) V Gando; 15:0 (39.) Straftritt Chitokwindo; 18:0 (45.) S Chitokwindo; 18:7 (47.) V Schröder + E S. Liebig; 18:14 (56.) V Fraser + E S. Liebig; 18:19 (70.) V Lammers; 21:19 (72.) S Chitokwindo; 21:26 (75.) V Lammers + E S. Liebig; 21:33 (80.) V Schliwa + E S. Liebig; Zeitstrafen: De Bruyn (53.)/Ovchinnikov (44.). RG Heidelberg - SC Frankfurt 1880 0:74 (0:36), RGH: Bayram - Ahl (55. van Tonder), Wehrspann (55. Wahl), Plümpe, Wadlinger - Günther, Ueberle - S. Schreieck, J. Schreieck, Caracciolo - Schiffers, Behlke - Uebelhör, Augel, Ackermann (41. Babana). Schiedsrichter: O’ Connell (München); Zuschauer: 150; Punkte: 0:7 (5.) V Minjire + E Parkinson; 0:10 (9.) S Parkinson; 0:17 (11.) V Minjire + E Parkinson; 0:24 (17.) V + E Parkinson; 0:31 (22.) V Deichmann + E Parkinson; 0:36 (39.) V Becker; 0:41 (42.) V Minjire; 0:48 (49.) V Minjire + E Parkinson; 0:53 (53.) V Poppmeier; 0:60 (70.) V Grimm + E Parkinson; 0:67 (73.) V Rupf + E Parkinson; 0:74 (75.) V + E Parkinson; Zeitstrafen: Plümpe (62.)/Du Plessis (66.). 2. Liga RC Rottweil - SC Neuenheim 19:36 (10:7), SCN: Becker - S. Robl (41. Tasche), Wakefield, Richter, Sita (41. A. Klewinghaus) - Ol. Paine, Scheurich (41. Meder) - Viviers (41. Davison), Didebashvili (50. Ngubane), van Gelderen (50. Njie) - Danso, Portillo - Pipke, Rikadze (41. Heuser), Calitz. Schiedsrichter: Jansen (Heidelberg); Zuschauer: 200; Zeitstrafe: -/Viviers (28.). momo

[-] Weniger anzeigen

Vollkommen von der Rolle präsentierte sich die RG Heidelberg zu Hause gegen Primus Frankfurt. Ohne einen einzigen eigenen Punkt gingen die "Orange Hearts" vom Feld und ließen dabei den Schwung und die Lust vermissen, die den Angriffswirbel der RGH sonst auszeichnet. Frankfurts Spieler ließen gehörig die Muskeln spielen und untermauerten ihre Favoritenrolle auf die Meisterschaft durch das 74:0 in deutlicher Manier.

Im hart umkämpften Topspiel der 2. Liga Süd setzte sich der SC Neuenheim bei Verfolger RC Rottweil mit 36:19 durch und ist vorzeitig Staffelmeister. Die übermächtigen "Königsblauen" wurden im Schwarzwälder Dauerregen zum ersten Mal richtig gefordert und erzielten sechs Versuche durch Sebastian Robl, Andre Viviers, Manasah Sita, Oliver Paine, Te Ira Davison und das Stürmerkollektiv. Alexander Klewinghaus erzielte drei Mal.

Ganz anders ist die Stimmungslage beim Heidelberger TV. Durch einen Straftritt und einen erhöhten Versuch gingen die Gäste des TSV Nürnberg mit 10:0 in Führung und verteidigten diese eisern. Erst kurz vor Schluss konnten die "Turner" den fränkischen Abwehrriegel durchbrechen und auf 7:10 verkürzen. Den knappen Vorsprung rettete der Aufsteiger aber über die Zeit und überholte so den HTV ebenso wie den RC Unterföhring in der Tabelle.