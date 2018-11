Madrid. (sid) Ausgerechnet vor dem Liga-Gipfel gegen Bayern München hat Borussia Dortmund erstmals in dieser Saison gepatzt. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre unterlag bei Atletico Madrid verdient mit 0:2 (0:1) und muss nach der ersten Niederlage im 16. Pflichtspiel auf das Erreichen der K.o.-Runde in der Champions League warten. Im Heimspiel gegen den FC Brügge (28. November) genügt dem BVB aber schon ein Unentschieden. Saul (33.) erzielte den Führungstreffer des Europa-League-Siegers, Frankreichs Weltmeister Antoine Griezmann machte in der 80. Minute alles klar. Der BVB blieb damit in seinem 250. Europacupspiel der Vereinsgeschichte erstmals seit dem zweiten Bundesliga-Spieltag Ende August ohne Torerfolg.

Trotz des anstehenden Topspiels gegen die Bayern am Samstag gönnte Favre seinen Stars im Estadio Metropolitano keine Pause. Einzig die Aufstellung von Innenverteidiger Ömer Toprak für Dan-Axel Zagadou überraschte. Atletico-Coach Diego Simeone war da schon mehr gefordert. In Abwehrchef Diego Godin, Stefan Savic, Koke, Thomas Lemar und Diego Costa musste er fünf prominente Ausfälle verkraften. BVB-Sportdirektor Michael Zorc hatte nach der 0:4-Demütigung im Hinspiel vor "wütenden Madrilenen" gewarnt. Und die Gastgeber begannen stürmisch. Saul prüfte schon nach 17 Sekunden erstmals Torhüter Roman Bürki, der auch gegen Angel Correa zur Stelle war (5.). Danach bekamen die Gäste das Spiel aber erst einmal in den Griff, ohne dabei selber gefährlich zu werden. Bezeichnend für die Dortmunder Offensivbemühungen war ein Luftloch von Kapitän Marco Reus in aussichtsreicher Position (16.).

Auf der anderen Seite parierte Bürki einen Flachschuss des starken Correa (22.). Mit dem schönsten Angriff der ersten Halbzeit ging Atletico dann in Führung. Saul traf nach schönem Zuspiel von Filipe Luis, der Rettungsversuch von Manuel Akanji kurz vor der Linie half nicht mehr. Mit der Führung im Rücken brannten die Gastgeber dann bis zur Pause ein Feuerwerk ab und schnürten den BVB im eigenen Strafraum ein. Thomas (38.) und Filipe Luis (39./41.) verpassten aber eine höhere Pausenführung der Rojiblancos. Die Defensiv-Künstler Atleticos zogen sich nach der Pause weit zurück. Dortmund hatte lange Ballbesitzphasen, eine Lücke tat sich aber nur selten auf. Dem Spiel der Gäste mangelte es an Ideen und Präzision. Dortmund versuchte es weiter, Madrid lauerte auf Konter, einen solchen schloss Griezmann mustergültig ab.

Madrid: Oblak - Juanfran, Gimenez (46. Montero), Lucas, Filipe Luis - Rodrigo, Thomas - Saul, Correa (81. Vitolo) - Griezmann, Kalinic (62. Gelson) .

Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Toprak, Hakimi - Witsel, Delaney - Pulisic (59. Gurreiro), Reus, Sancho (79. Brunn Larsen)- Paco Alcacer (75. Mario Götze).

Schiedsrichter: Orsato (Italien) - Tore: 1:0 Saul (33.), 2:0 Griezmann (80.)

Zuschauer: 61.023.