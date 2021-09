Von Katharina Eppert

Heidelberg.Mitte vergangener Woche wurde noch hart trainiert, letzte Technikgriffe optimiert, die Boote transportfertig auf große Hänger geladen... Und: Die Portion Nudeln für die Energiespeicher ist auch kein Gerücht, sondern ein nahrhaftes Sportlergericht, an das sich viele hielten. So sieht eine Vorbereitung für Athleten des Heidelberger Ruderklubs 1872 aus, wenn die Landesmeisterschaften rufen.

Ungewöhnlich wie überraschend war für alle diesmal der Austragungsort Bad Waldsee – finden die Landesmeisterschaften doch normalerweise turnusgemäß am letzten September-Wochenende im südbadischen Breisach statt. Doch das Hochwasser im Sommer ließ den beliebten Regattaort ins Wasser fallen. Der im Landkreis Ravensburg ansässige Kurort Bad Waldsee lockte immerhin 207 Ruderinnen und 334 Ruderer aus ganz Baden-Württemberg, um auf dem Wasser Gas zu geben, mit reiner Körperarbeit und natürlich einem wachen Geist. Da freute sich der Heidelberger Ruderklub geistesgegenwärtig, dass er am Wochenende drei Silber-Medaillen und auch Bronze mit nach Hause nehmen konnte. Denn was tragen Sportler lieber als etwas Edelblech – ganz egal, wo welcher Muskel ziept.

Silber gab’s für den HRK-Frauenachter mit Lea Stocker, Elena Weyers, Alina Steffens, Heinrike Deißner, Hannah Unold, Jonna Janssen, Bérénice Burdack, Linda Meinhart und Steuermann Ludwig Hoibl, die gerade mal um 23 Hundertstel den Landestitel verpassten, den es in dieser Kategorie erst seit 2019 gibt.

Auch der gesteuerte Männerachter des HRK kämpfte mit acht anderen Booten, um das "Bügeleisen", wie der Wanderpreis scherzhaft genannt wird. Goldig gebügelt wurde zwar nicht, dafür gab’s aber ein knitterfreies Silber für den gemischten Achter mit Alexander Archner, Christopher Herpel, Benjamin Landis, Achim Harzheim, Elena Weyers, Alina Steffens, Henrike Deißner, Bérénice Burdack und Steuerfrau Jonna Janssen.

Im Frauen-Zweier konnten zudem Elena Weyers und Alina Steffens das dritte Silber für den HRK komplettieren. Ebenfalls in der Disziplin Riemen-Zweier konnten Alexander Archner und Christopher Herpel Bronzemedaillen für Heidelberg einfahren.