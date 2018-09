Balingen. (HW) Die Voraussetzungen Rhein-Neckar Löwen waren vor dem Landesduell in der Handball-Bundesliga bei HBW Balingen-Weilstetten für Trainer Gudmundur Gudmundsson überhaupt nicht optimal. Der Isländer hatte nur elf Spieler in der mit 2250 Zuschauern ausverkauften Sparkassen-Arena dabei, Lund, Russ, Groetzki und Sesum fehlten verletzt. Und so taten sich die Gäste im Schwäbischen bei der Mannschaft von Trainer Dr. Rolf Brack wie erwartet schwer, die Löwen machten es spannend, siegten letztendlich nach einem Zwischenspurt zu Beginn der zweiten Halbzeit mit doch noch deutlich mit 30:24 (15:14).

Viele Alternativen hatte "Gudmi" also nicht und so musste sein Rudel bei den heimstarken Schwaben lange zittern, konnte sich im ersten Durchgang nie weiter als mit zwei Toren absetzen und mit einer knappen 15:14-Führung ging es zur Pause in die Kabine. Doch nach dem Seitenwechsel drehten die Löwen auf, legten bei der Jagd nach zwei wichtigen Punkten einen rasanten Zwischenspurt ein und erhöhten in den ersten zehn Minuten auf 22:16. Es sollte die Vorentscheidung sein, auch wenn die Balinger noch einmal herankamen, auf drei Tore verkürzen konnten. Die Kräfte ließen zwar nach und groß wechseln konnte Gudmundur Gudmundsson ja auch nicht, doch die Löwen zeigten Kampfgeist, wollten sich ihre Beute nicht mehr entreißen lassen und als Uwe Gensheimer, der Handballer des Jahres 2011, mit zwei Treffern den Vorsprung wieder erhöhte, war endgültig die Entscheidung gefallen, die Rhein-Neckar Löwen siegten mit 30:24.

Weiter geht es für die Löwen am Samstag in Schweden, wo Eskilstuna Guif im EHF-Pokal-Achtelfinal-Hinspiel der Gegner ist. Das Rückspiel findet genau eine Woche später in Mannheim statt.

Im übrigen hat sich der Torhüter Niklas Landin in dänischen Medien besorgt über die neuen Entwicklungen bei seinem künftigen Arbeitgeber Rhein-Neckar Löwen mit ihren Einsparungen geäußert. Im Vertrag des jungen Torhüters sollen gewisse Eckdaten enthalten sein, die in der kommenden Saison von den Löwen nicht eingehalten werden könnten. Dazu könnte unter anderem eine Champions League-Klausel gehören.

Rhein-Neckar Löwen: Cupic 6, Schmid 5, Gensheimer 13/7, Bielecki 1, Müller 2, Lijewski 3.

Zuschauer: 2.350 (ausverkauft).

Stenogramm: 1:0, 2:2, 3:5, 5:5, 6:7, 8:9, 10:10, 12:12, 13:14, 14:15 (Halbzeit), 14:17, 15:21, 16:22, 21:24, 22:27, 24:30 (Endstand).