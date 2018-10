Von Wolfgang Brück

Zuzenhausen. Mehr als ein halbes Leben war Markus Babbel (39) - erst als Spieler, jetzt als Trainer in Hoffenheim - Fußball-Profi. Der Mann hat deshalb ein feines Gespür für bedrohliche Klippen. Am Donerstag in der Pressekonferenz vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr) war es wieder mal soweit.

Gefährliche Fragen wurden gestellt. Weshalb will Babbel jetzt mitten in der Saison Kondition pauken? Hat sein Vorgänger geschludert? Hat Holger Stanislawski die Mannschaft in einem schlechten körperlichen Zustand hinterlassen? Ist es Zufall, dass Hoffenheim nahezu regelmäßig in der zweiten Halbzeit nachlässt? Sind die vielen späten Gegentore ein Indiz dafür, dass die Luft ausgeht?

"Kein Vorwurf an meinen Vorgänger", stellt Babbel fest, "die Werte sind gut. Aber ich bevorzuge ein anderes System und das erfordert mehr Kraft."

Die Philosophie des Fußballlehrers ist nicht revolutionär neu. Borussia Dortmund hat sie sich zu eigen gemacht, der FC Barcelona, die deutsche Nationalmannschaft - eigentlich alle erfolgreichen Teams. Es ist das System, das Ralf Rangnick so perfektionierte, dass Hoffenheim damit 2008 als Aufsteiger Herbstmeister der Bundesliga wurde.

Im Grunde ist es einfach. Da wo der Ball ist, sollen möglichst viele eigene Mitspieler sein. Das sogenannte Überzahlspiel hat mehrere Vorteile: Je mehr sich an der Jagd nach dem Ball beteiligen, desto größer ist die Chance, ihn zu bekommen. Desto größer ist - nach der Balleroberung - die Zahl der möglichen Anspielstationen. Je schneller der Ball zurückerobert wird, desto kürzer ist der Weg zum gegnerischen Tor, desto ungeordneter die gegnerische Abwehr.

Um die Entfernungen zu verkürzen, hat Babbel die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen verringert. Dennoch: Das System verlangt eine hohe Laufbereitschaft. Es braucht Spieler, die bereit sind, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Babbel hat keinen Zauberstab mitgebracht. Noch sind die Phasen zu kurz, in denen Hoffenheim in der Lage ist, das neue System zu spielen.

Hinzu kommt, dass noch "ein paar Steine im Rucksack" sind, wie der neue Trainer die Befindlichkeit seiner Profis beschreibt. Kein Wunder, von den letzten zwölf Spielen hat Hoffenheim nur eines gewonnen. Der Bundesligist wartet noch auf den ersten Pflichtspielsieg in diesem Jahr. Es ist erstaunlich, dass der Abstand zu den Abstiegsplätzen gleichwohl beruhigende acht Punkte beträgt. Acht Punkte sind es auch zum siebten Rang, der mit hoher Wahrscheinlichkeit ein internationaler Platz ist.

"Wir haben viel Potenzial. Wir sollten nach oben blicken", empfiehlt Srdjan Laikic. Der neue Stürmer freut sich auf das Wiedersehen mit den Ex-Kollegen. Lakic, dessen Herzlichkeit ansteckend ist, blickt nicht zurück im Zorn nach Wolfsburg, wo er die meiste Zeit auf der Ersatzbank verbrachte. "Ich bin selbstkritisch", sagt er, "aber natürlich wäre es gut gewesen, wenn mir Felix Magath ein wenig mehr Vertrauen geschenkt hätte."

Babbel hat Vertrauen: "Man sieht, wie Laki in jedem Spiel besser wird. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er sein erstes Tor für Hoffenheim macht." Sein bisher vorletztes Bundesliga-Tor erzielte der Kroate vor knapp zehn Monaten. In Wolfsburg, als er beim 2:1-Sieg des 1. FC Kaiserslautern seinen Arbeitgeber - Lakic steht noch beim VfL unter Vertrag - benahe in die 2. Liga geschossen hätte.