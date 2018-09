Der Malscher Andy Rohmer (in Blau) geriet gegen Sulzbachs Frank Gerhard schnell in die Unterlage und verlor klar. Foto: Helmut Pfeifer

Heidelberg. (PW) Ringer-Regionalligist KSV Schriesheim konnte zwar im Auswärtskampf beim ASV Schorndorf kurzfristig wieder Ceyhun Zaidov einsetzen, kassierte aber beim enorm verstärkten Neuling eine 6:16-Niederlage. "Nach dem ganzen Hickhack in den letzten Tagen mit der Ceyhun-Freigabe erst am Samstag war die Mannschaft doch verunsichert. Schorndorf hat eine Topmannschaft, doch die Niederlage ist etwas zu hoch ausgefallen", sagte Werner Wolf, der Mannschaftsführer des KSV.

Dabei haderten die Schriesheimer vor allem mit der Kampfrichterleistung im Abschlusskampf, als Shamil Ustaev einen 1:10-Rückstand aufgeholt hatte. "Doch dann wurde uns ein Schultersieg verweigert", bedauerte Wolf. Ustaev gewann noch mit 11:10, ein Schultersieg hätte die Niederlage aber auf 12:16 verkürzt. Mit dem Einsatz von Ionel Puscasu, der nach Punkten verlor, war neben Rahmatullah Moradi der zweite Ausländerplatz beim KSV besetzt, und Attila Tamas musste pausieren.

Zum Auftakt kam Deniz Güverner zu einem Punkterfolg, doch dann gab es sechs KSV-Niederlagen in Folge. Die Bergsträßer konnten beim 1:16-Rückstand in den Abschlusskämpfen durch Moradi, Dawid Wolny und Shamil Ustaev punkten.

Der ASV Ladenburg unterstrich mit einem 28:7-Erfolg beim KSV Ketsch seine Titelambitionen in der Oberliga und kam zu sieben Erfolgen auf der Matte. Schon zur Pause bahnte sich bei einer 20:0-Führung ein klarer Ladenburger Sieg ab, da die teils jungen Ketscher Athleten gegen erfahrene Gegner überfordert waren.

Ernüchterung in Malsch

Der Ketscher Vorsitzende Markus Herzog zollte dem ASV Respekt: "Ladenburg hat eine Topmannschaft, die in dieser Besetzung klarer Favorit auf den Meistertitel ist." Vorbildlich kämpfte vor allem ASV-Trainer Patrick Sauer, der den Ketscher Neuzugang George-Emilien Sarban mit 15:0 regelrecht deklassierte.

Der AC Ziegelhausen zeigte mit einem 21:9-Erfolg beim KSV Hemsbach, dass man in diesem Jahr nicht zu den Abstiegskandidat zählen will. Schon vor der Pause bereitete der ACZ mit vier Siegen den Erfolg vor. Damit zeigten sich die Heidelberger gut gerüstet für den Heimkampf am Samstag gegen den Neuling KSV Malsch. Auf Hemsbacher Matte gab der ACZ zwar eine Klasse kampflos ab, führte aber zur Pause mit den Punkterfolgen von Julian Zinser und Stanislaw Surdyka sowie den Schultersiegen von Paul Schüle und Michael Breitenreicher sicher mit 15:4. Dimitri Streib und Marek Schum machten den Sieg vorzeitig perfekt (4:20), ehe Hemsbach durch Azar Nesirov und Lukas Rettig über Resul Masaldzhi und Jakob Gerhäuser die Niederlage in Grenzen halten konnte. ACZ-Sportvorstand Ralf Bittermann freute sich besonders aber den Abschlusssieg von Axel Lehner, der "einen beherzten Kamp" ablieferte.

Chancenlos war der KSV Malsch, der trotz Heimvorteils gegen die KG Laudenbach/Sulzbach eine 3:25-Niederlage einstecken musste. Lediglich Enrico Baumgärtner (7:1) und Daniel Mächtel (3:1) konnten sich bei den Malschern erfolgreich durchsetzen. Ein besseres Resultat verpassten Mario Matha und Tudor Cravet bei 0:1-Niederlagen.