Von Jochen Willner

Kronau. Es war eine Bauchentscheidung. "Als ich zum ersten Mal mit Ljubomir Vranjes telefoniert habe, hatte ich sofort großes Vertrauen und war mir sicher, dass er der richtige Mann ist. Ich bin froh, dass er jetzt da ist", verriet Jennifer Kettemann, Geschäftsführerin der Rhein-Neckar Löwen. Die 39-Jährige zeigte sich am Montagvormittag bei der Vorstellung des neuen Trainers sowie von Torhüter Joel Birlehm, "froh und erleichtert, aber auch stolz", dass es gelungen sei, solch eine international bekannte Trainer-Persönlichkeit zu verpflichten. "Ich will nicht zu viel Druck aufbauen. Mit seiner Art und dem frischen Wind, den er mitbringt, traue ich es ihm zu, den Bock umzustoßen", so Kettemann. Sie will das Engagement des Schweden, das bis zum Saisonende befristet ist, keinesfalls an einem Tabellenplatz festmachen. "Wir wollen mit dem neuen Trainer zeigen, dass die Löwen wieder da sind."

Bereits am Freitag hatte Vranjes die erste Übungseinheit im Sportzentrum Kronau geleitet. Erst vier Stunden zuvor war er in Deutschland gelandet. Jetzt ist der 48-Jährige mittendrin. Denn viel Zeit bleibt ihm bis zum ersten Spiel, dem Pokal-Viertelfinale gegen den THW Kiel am 6. Februar im SNNP Dome nicht. "Der Pokal ist eine Chance. Kiel ist der Favorit, aber wir haben eine Möglichkeit", sagte Vranjes. "Es fühlt sich gut an, jetzt hier zu sein."

Nur wenige Minuten zuvor hatte er seinen Platz im Aufenthaltsraum des Nachwuchsleistungszentrums der Löwen eingenommen. Vranjes zeigte sich in gewohnt guter Laune. "Die Löwen sind eine Herausforderung, die ich gerne angenommen habe. Wenn solch ein Klub anfragt, da sagt man nicht so schnell Nein", sagte der einstige Weltklasse-Spielmacher. "Es war ein klares Ja von mir, aber auch ein klares Ja meiner Familie." Die Rückkehr in die Bundesliga habe ihn "gejuckt". Er machte deutlich, dass er wieder "Bock auf diese Liga" hat. Vranjes ist überzeugt die Löwen aus der Krise führen zu können. "Wir wollen nach oben in der Tabelle klettern. Und ich glaube, dass es nach vorne gehen kann."

Für einen Mann, der drei Jahre als Spieler und sieben als Trainer bei der SG Flensburg-Handewitt verbracht hat, ist das Engagement bei den Gelbhemden eine besondere Geschichte. "Ich finde es sehr spannend, was sich in dieser Zeit machen lässt", so Vranjes.

Was die Ursache für die zuletzt kriselnden Löwen sei, das wollte er aber nicht beurteilen. "Es ist sehr schwer, von außen eine Meinung dazu zu haben. Man kann ja nicht viel an dem ändern, das schon passiert ist", machte er deutlich. "Wir wollen nach vorne schauen und die Wende schaffen", sagte Vranjes.

Dass er das kann, davon ist Kettemann überzeugt. Zugleich machte sie deutlich, dass auch Vorgänger Klaus Gärtner in die Entscheidung eingebunden war. "Wir haben das mit Klaus von Beginn an offen und transparent kommuniziert und waren uns einig, dass wir die beste Lösung für die Löwen suchen", sagte Kettemann. Sie dankte Gärtner, der stets im Sinne des Vereins gehandelt und sich auch selbst zurückgenommen habe.

Ob ein Co-Trainer installiert werde, sei noch nicht geklärt. "Der Mannschaft wird eine andere Herangehensweise guttun", sagte Kettemann. Vranjes wird nicht nur als Trainer seine Kenntnisse in die Waagschale werfen müssen, sondern auch im mentalen Bereich gefordert sein. Der 1,66-Meter-Mann überlässt nichts dem Zufall. Den ersten Schwerpunkt wird er auf die Abwehrarbeit legen. Ansonsten gilt für Vranjes die Devise: Volle Power, Zug zum Tor, aber auch Bock auf Härte.

Niemand soll Zweikämpfen aus dem Weg gehen. Während Albin Lagergren, Niclas Kirkellokke und Ymir Örn Gislason noch bei der EM weilen, müssen die anwesenden Löwen unter Vranjes mächtig schwitzen. Das bestätigte Winter-Neuzugang Birlehm.

"Alle ziehen hier an einem Strang, es macht sehr viel Spaß – aber die Einheiten sind schon sehr intensiv", berichtete der 24-Jährige, der vorzeitig vom SC DHfK Leipzig zu den Löwen kam. "Hier ist alles wahnsinnig professionell, auch die Strukturen. Ich bin im Team super aufgenommen worden. Wenn Probleme auftreten, dann ist es in zwei oder drei Minuten erledigt", sagte Birlehm.