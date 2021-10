Niclas Kirkelokke fliegt hoch. Er will am Sonntag beim BHC mit zwei Punkten landen. F: vaf

Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Als Uwe Gensheimer, Andy Schmid, Patrick Groetzki und Co. im Kraftraum pumpten, drehte sich Niclas Kirkelokke nochmal im warmen Bett.

Die Augen flimmerten. "Ich habe solche Migräne-Attacken alle zwei Monate mal", sagte der Rückraumspieler zur RNZ: "Da macht es dann keinen Sinn." Also fuhr der Däne vom Trainingszentrum der Rhein-Neckar Löwen aus Kronau wieder heim – und schloss die Augen in der Waagerechten.

Mittagsschlaf statt Muskeltraining.

Wenige Stunden später war’s wieder gut. "Alles okay", sagte der 27-Jährige: "Ein Einsatz ist nicht in Gefahr."

Diesen Sonntag geht’s nämlich wieder in der Handball-Bundesliga ums Ganze. Beim Bergischen HC (16 Uhr/Sky) wollen und müssen die Löwen liefern. Durch den eindrucksvollen Sieg im Pokalwettbewerb in Leipzig hat sich das Team von Trainer Klaus Gärtner zwar etwas Ruhe verschafft, steht in der Liga aber mit inzwischen bereits sechs Minuspunkten weiter gehörig unter Druck.

"Auch wenn nicht so viel Zeit war, wir haben viel gesprochen", sagte Kirkelokke: "Wir sind eine Mannschaft und müssen jetzt zusammenstehen, um aus der Krise zu kommen." Auch die Thematik rund um den selbstkritischen Trainer Gärtner habe das Team mitbekommen. Kirkelokke: "Ja, da hat er vielleicht zu emotional reagiert und dann zu viel gesagt." Aber man schaue jetzt nur gemeinsam nach vorne.

Das habe man sich vor dem Leipzig-Spiel intern gesagt – und diese emotionale Wende kam dann auch extern rüber.

Kirkelokke, in dessen dänischem Familienname übersetzt das Wort Kirche steckt, spielte verbessert. Gläubig ist er zwar nicht, Hoffnung auf den nächsten Schritt aus der Krise gibt’s aber trotzdem. Er sagte: "Die Lockerheit ist wieder mehr zurück. Wir haben jetzt ein besseres Gefühl. Das kommt eben nur durch Erfolge." Sebastian Hinze will übrigens auch erfolgreich sein. In dieser Saison (noch) als Coach des Bergischen HC, ab der kommenden Spielzeit – gemeinsam mit Co-Trainer Gärtner – als Übungsleiter der Rhein-Neckar Löwen.

Ende vergangener Spielzeit ging das brisante Duell im Düsseldorfer ISS Dome mit 28:26 an die Löwen. Da schlug der baldige Assistent den zukünftigen Chef – ob’s eine Wiederholung gibt?

"Das ist immer interessant", sagte Kirkelokke: "Wenn man gegen seinen neuen Trainer spielt, ist das definitiv kein normales Spiel."

Die Begegnung am Sonntag ist für die Löwen übrigens wettbewerbsübergreifend das vierte Auswärtsspiel in Serie. Damit man sich auf eine angenehme Rückreise im Bus freuen kann, sollte wieder das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torhüter gelingen. In Leipzig klappte das, indem Ymir Örn Gislason auf der vorgezogenen Position deckte und im Kasten Nikolas Katsigiannis den verletzten Andreas Palicka stark ersetzte.

Ob diese Deckungsvariante auch gegen den BHC geplant ist, wollte Kirkelokke nicht verraten. Er meinte aber: "Durch die gute Defensive hatten wir mehr Ruhe im Angriff. Wir haben dann eben nicht den Druck, jedes Mal ein Tor machen zu müssen. Das tut uns gut." Palicka (Knieprobleme/Innenband) war am Freitag zumindest im Kraftraum.

Summa summarum: Ein Sieg in Düsseldorf würde die Wende fortsetzen.

Ob’s auch ohne Kirchgang gelingt? Zumindest der Glaube ist da.