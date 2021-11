Von Tillmann Bauer

Mannheim. Erich Kästner († 1974) war ein schlauer Mensch. Der Schriftsteller faszinierte Kinder mit seinen weltbekannten Werken "Das fliegende Klassenzimmer", "Emil und die Detektive" oder "Pünktchen und Anton". Außerdem sprach er: "Manchmal kommt es nicht auf Worte an, sondern darauf, dass man etwas tut."

Für einen Schriftsteller ein doch sehr bemerkenswerter Satz.

Ob Juri Knorr "Das fliegende Klassenzimmer" gelesen (oder die Verfilmung gesehen) hat, ist uns nicht bekannt. Doch das, was der Mittelmann der Rhein-Neckar Löwen nach dem 31:27-Sieg gegen GWD Minden, leise, aber mit Bedacht zu Protokoll gab, erinnerte irgendwie an die Worte des berühmten Kinderbuchautors. Knorr sagte: "Reden tun wir sowieso sehr viel. Eigentlich muss man machen." Kästner wär’ stolz.

Was Knorr meinte? Der 21-Jährige, der als jüngster deutscher Handballer jemals an Olympischen Spielen teilnehmen durfte, war selbstverständlich froh, gegen seine ehemaligen Kollegen zwei Punkte eingefahren zu haben, richtig glücklich mit seinem eigenen Auftritt war er aber nicht. Knorr war vielmehr unzufrieden, weil er von seinen damaligen Mitspielern schlicht gut verteidigt wurde.

"Das liegt größtenteils an mir selbst", sagte Knorr zur RNZ. Dass der Mittelmann trotz durchwachsener Leistung zur Presse sprach, beweist nicht nur, dass er generell ein höflicher Mensch ist, sondern zeigt auch Größe. Er meinte: "Da habe ich momentan mit mir zu kämpfen und bin da absolut nicht zufrieden. Es ist, wie es ist."

So gab’s für Knorr in seiner kurzen Löwen-Zeit schon starke Momente (wie gegen Hannover oder den Bergischen HC), aber auch enttäuschendere Auftritte (wie zuletzt in Flensburg oder eben nun gegen Minden). Knorr ist jung, Knorr braucht Zeit, Schwankungen sind ganz normal.

Gegen Minden bleibt – unabhängig von Knorr – zusammenzufassen: Die Löwen machten anfangs in der Deckung vieles richtig. Sie leisteten sich dann (wieder) zu viele vermeidbare Fehler. Und letztendlich verpassten sie es, den Deckel vorzeitig auf die Begegnung zu machen.

"Dass wir das Spiel dann noch mal eng machen, das brauchen wir nicht", sagte Nikolas Katsigiannis. Schließlich führte man 27:20 (48.), kurz danach stand’s 29:26 (55.). "Katze" meinte: "Das macht ein Spitzenteam nicht."

Wie wahr – ein Spitzenteam steht übrigens meistens an der Spitze der Tabelle und nicht im Mittelfeld. Die Löwen finden sich nun nach 11 Spielen (mit 11:11-Punkten) auf Platz 11 im Tableau. Torwart Katsigiannis sagte: "Das ist nicht unser Anspruch. Aber wir müssen die Saison am Ende bewerten und nicht jetzt."

Schließlich könnte es schon in genau einer Woche deutlich besser (aber auch schlechter) aussehen. So geht’s erst kommenden Dienstag (19 Uhr/Sky) daheim im Nachholspiel gegen Leipzig und zwei Tage später am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) bei der MT Melsungen in Kassel darum, gegen stärkere Bundesliga-Konkurrenten nachzulegen.

Und das geht nicht mit reden, sondern nur mit tun.

So wollen auch wir es mit den Worten belassen und mit Erich Kästners prägendem Satz schließen: "Es gibt nichts Gutes, außer man tut es."