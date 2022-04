Von Jochen Willner

Kronau. Der Frust saß tief. Aber das ist jetzt kein Thema mehr. Denn der Blick geht nach vorne. Löwen-Trainer Ljubomir Vranjes, der sich über die Osterfeiertage in seiner schwedischen Heimat vom Alltagsstress in Baden bei der Familie erholte, lässt keine Zweifel aufkommen, dass er von seiner Mannschaft, den Rhein-Neckar Löwen, im Baden-Württemberg-Derby gegen den TVB Stuttgart (Donnerstag, 19.05 Uhr, SAP-Arena) ein anderes Gesicht sehen möchte. Er denkt auch an die treuen Anhänger, die zuletzt auch vom Auftritt gegen den HSV Hamburg enttäuscht waren. "Die Fans sind nicht blind", sagte Vrjanes, der nach dem peinlichen Auftritt gegen die Hanseaten deutlich in den Gesprächen mit seinen Akteuren geworden war. Mit 22:30 Zählern führen die Gelbhemden die zweite Hälfte der Tabelle an. Damit liegt der Handball-Bundesligist deutlich hinter seinen Erwartungen. Die Löwen sind eben die Baustelle, die Vranjes seit dem Jahreswechsel versucht, nach vorne zu bringen. Mal gelingt ihm das, aber andererseits auch nicht. Das macht ihn nachdenklich.

Vranjes ist kein Weg zu viel. Er analysiert, er tüftelt an neuen Ideen, er versucht Reize, aber auch Impulse zu setzen. Er ist eben ein kreativer Kopf, nicht nur am Herd oder in der Sporthalle, sondern auch auf der Baustelle. Auch im wörtlichen Sinne. Besonders in seiner schwedischen Heimat sind da seine Ideen gefragt. Dort lässt er ein 160 Jahre altes Haus restaurieren, das auch unter Denkmalschutz stehe. "Ich bin guter Dinge, dass wir bis zum 1. Juli so weit sein werden", sagte Vranjes.

Dabei weiß er auch, dass es gar nicht so einfach ist, so schnell alles umzusetzen. "Es sind nur noch sechs Wochen. Und wir wollen ja so viel wie möglich erhalten". Sollte die Sanierung bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen sein, dann wolle er auf jeden Fall eine Flasche Champagner trinken. Da gehe für ihn auch ein persönlicher Wunsch in Erfüllung.

Davon ist er bei den Rhein-Neckar Löwen noch ein Stück weit entfernt. Die verlorene Partie gegen Hamburg war wieder ein klarer Rückschritt. "Das ist abgehakt, ich habe jedem meine Meinung gesagt. Die Jungs wissen genau, wovon ich spreche und was ich von allen erwarte", so Vranjes. Die Konzentration gilt der Partie gegen Stuttgart. Diesmal will der ehemalige Weltklasse-Spielmacher seine Jungs brennen sehen. "Ich will Feuer, eine positive und kämpferische Einstellung, aber auch Wille und Leidenschaft von jedem", machte er klar. "Es geht wieder von Null los und jeder muss sich wieder beweisen. Dazu müssen wir auch die mentale Bereitschaft zeigen. Zuletzt ging das in eine andere Richtung, deshalb haben wir auch eine auf die Fresse bekommen".

Die Mannschaft um den spanischen Trainer Roi Sanchez befindet sich gerade im Aufwind. Nach dem Sieg gegen Erlangen legten die Schwaben im Derby bei der HBW Balingen-Weilstetten nach und verließen die Abstiegsränge. Mit Lukas Nilsson und Philipp Ahouansou sind bei den Löwen gleich zwei Rechtshänder Wackelkandidaten für das Derby. Bei Nilsson sieht es laut Lubo "gar nicht gut aus". Ahouansou hat sich noch nicht zu 100 Prozent von seinen Knieproblemen erholt.