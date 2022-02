Ljubomir Vranjes (linkes Bild, rechts) und sein Taktikbrett sind unzertrennbar. Ob Jannik Kohlbacher (links) und Co. seine Vorgaben gut umsetzen? Kapitän Uwe Gensheimer (rechts) muss die nächsten Wochen aufgrund seiner Achillessehne wieder einmal zuschauen. Fotos: vaf

Ljubomir Vranjes (linkes Bild, rechts) und sein Taktikbrett sind unzertrennbar. Ob Jannik Kohlbacher (links) und Co. seine Vorgaben gut umsetzen? Kapitän Uwe Gensheimer (rechts) muss die nächsten Wochen aufgrund seiner Achillessehne wieder einmal zuschauen. Fotos: vaf

Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Die Rhein-Neckar Löwen haben in diesem Jahr noch kein Pflichtspiel gewonnen.

Das letzte Unentschieden gegen den HC Erlangen war glücklich und erinnerte zeitweise an schlechte Tage.

Die vergangenen zwei spielfreien Wochen hätte man für wertvolle Einheiten nutzen können – aber Trainer Ljubomir Vranjes war im lange geplanten Urlaub.

Im Heimspiel am Sonntag (16 Uhr/Sky) gegen die HSG Wetzlar kommt ein Team, das sich gut entwickelt hat.

Und: Kapitän Uwe Gensheimer plagt sich weiter mit Schmerzen an der Achillessehne und wird deshalb (wieder einmal) ausfallen – mindestens drei Monate.

All das ist momentan zweitrangig.

"Krieg ist nie ein Weg"

"Mir gehen echt viele Sachen durch den Kopf", sagte Vranjes am Freitagnachmittag. Der anhaltende Konflikt zwischen der Ukraine und Russland bewegt den Schweden, der bei der Antwort auf unsere Frage nachdenklich wirkte. Die Situation sei überhaupt nicht in Ordnung. Vranjes sagte zur RNZ: "Ich bin wirklich enttäuscht. Krieg ist nie ein Weg, den man gehen sollte."

Seit Freitagvormittag hat der Trainer also – auch wenn es ihm schwer fiel – versucht, sich und seine Mannschaft im Kronauer Leistungszentrum auf den Liga-Alltag einzustellen. In den Tagen seiner Abstinenz ging’s vorwiegend darum, individuell an der körperlichen Verfassung zu arbeiten.

Die drei gemeinsamen Mannschaftstrainingseinheiten danach wurden zwar detailliert vom Chefcoach vorbereitet, dann aber von Sportkoordinator Oliver Roggisch, Kapitän Uwe Gensheimer und Athletiktrainer Florian Schulz durchgeführt. Vranjes meinte: "Quasi ein Team." Nachdem er weiter keinen Hehl daraus machte, dass der Gensheimer-Ausfall menschlich und sportlich ein harter Schlag ist, gab’s noch weitere Personalfragen auf der Liste abzuarbeiten: Philipp Ahouansou plagt sich mit den Nachwirkungen einer Grippe und kann am Sonntag nicht spielen.

Und auch der Finne Benjamin Helander (Sprunggelenk) muss zunächst weiter zusehen, macht aber deutliche Fortschritte. Vranjes: "Er braucht noch zwei, drei Wochen, dann ist er da." Bis dahin sollen, dürfen und müssen es wieder zwei Jugendliche auf Linksaußen richten. David Moré (17) und Lion Zacharias (18) bilden normalerweise in der A-Jugend der Junglöwen das Außenduo – nun sind sie zunächst bei den Profis die erste und zweite Wahl.

"Das ist eine super Gelegenheit für junge Spieler", sagt Vranjes: "Sie können ohne Druck aufspielen."

Zacharias durfte schon häufiger bei den Profis reinschnuppern, Moré gab erst vor zwei Wochen beim 26:26 gegen Erlangen sein Bundesliga-Debüt. Er erzielte fünf Treffer – für zwei Punkte reichte aber die Teamleistung nicht.

"Da war ich nicht 100 Prozent zufrieden", sagte Coach Vranjes rückblickend: "Wir können über 60 Minuten deutlich besser spielen."

Also: Gegen Wetzlar soll für die Rhein-Neckar Löwen endlich der erste Vranjes-Sieg her. Auch wenn es in der momentanen Zeit nicht einfach ist, sich auf Handball zu konzentrieren.