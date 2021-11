Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Wäre Zeit wirklich Geld, wäre Klaus Gärtner knapp bei Kasse. Der Trainer der Rhein-Neckar Löwen hat das große Los gezogen, nach der Handball-Länderspielpause seine Legionäre innerhalb von 48 Stunden wieder auf den Bundesliga-Alltag einzustellen.

Am Mittwochabend (19.05 Uhr/Sky) geht’s für die Löwen in der SAP Arena gegen den TBV Lemgo Lippe. Zeit, weiter zu punkten.

Der Chefcoach der Löwen, der in der kommenden Saison unter Sebastian Hinze als Co-Trainer arbeiten wird, kann stolz sein. Die vergangenen vier Pflichtspiele unter seiner Regie wurden alle nicht verloren.

Wir zeigen, was nun vor dem Spiel gegen die Ostwestfalen alles wichtig ist.

> Krank, kein Corona: Viele Löwen liegen flach. Jannik Kohlbacher und Juri Knorr verpassten schon das Länderspiel der deutschen Mannschaft gegen Portugal aufgrund eines Infekts. Mamadou Diocou konnte am Montag nicht trainieren, Lukas Nilsson hat es ebenfalls erwischt. Wer am Mittwoch mitwirken kann, entscheidet sich kurzfristig.

> Finne ohne Flugzeug: Benjamin Helander hatte Pech. Sein Flug wurde gestrichen. Der Finne war mit dem Nationalteam unterwegs – insgesamt elf Löwen waren international im Einsatz – und wollte eigentlich schon wieder in Deutschland sein. Nun stößt er an diesem Dienstag zum Team. Ist er gegen Lemgo wieder dabei? Gärtner lacht: "Wenn er sich nicht verfliegt, ja."

> Krafttraining in Kronau: Viel Betrieb war nicht. Gärtner gab denen, die nicht international unterwegs waren, ein paar Tage frei. Ab Freitag wurde dann wieder trainiert – fast ausschließlich im athletischen und individuellen Bereich.

Uwe Gensheimer, der bekanntlich seit kurzem in Länderspielpausen ungewohnterweise frei hat, konnte die Zeit nutzen, um an seiner Reha (Achillessehne) zu arbeiten. Gärtner klärt auf: "Ob Uwe gegen Lemgo schon wieder spielen kann, ist noch nicht klar."

> Zeitplan ohne Zeit: Zwei Tage bleiben Gärtner, um die Mannschaft auf das nächste Pflichtspiel vorzubereiten. Am Montag war am Nachmittag Teamtraining, an diesem Dienstag ist schon die Abschluss-Einheit. Gärtner sagt: "Mit dieser Personalsituation ist es schwierig, richtig zu trainieren. Aber wir wollen nicht jammern – es ist, wie es ist." Der Fokus in der kurzen Vorbereitung lag also wie so häufig in der Kunst der Improvisierens.

> Positives Punktekonto: Der auch in der Art und Weise überzeugende Sieg gegen HBW Balingen-Weilstetten (34:23) hat bei den Löwen für zwei Dinge gesorgt. Erstens: neues Selbstbewusstsein. Zweitens: Das Punktekonto ist wieder positiv. Mit 9:7-Zählern steht der badische Bundesligist aber auf einem noch immer enttäuschenden siebten Platz in der Tabelle. Ob er nun nachlegen kann?

> Lemgo liefert: Der TBV ist zwar amtierender Pokalsieger. Kaufen kann er sich davon aber nichts. Klar – die Ansprüche der Ostwestfalen sind andere als die der Löwen. Bei aktuell 8:8-Punkten (9.) ließen aber vor allem die jüngsten Ergebnisse aufhorchen. Gegen Berlin verlor Lemgo zuletzt nur knapp (27:28). Davor gewann man in Minden (32:29), holte gegen Kiel einen Punkt (21:21) und siegte in Erlangen (24:28). Lemgo liefert, Chapeau!

> Zwillinge sind zurück: Die Toreros sind wieder da – olé! Die spanischen Zwillingsbrüder Gedeon und Isaias Guardiola freuen sich, gegen ihren Herzens-Klub zu spielen. 2012 kamen sie aus der Heimat nach Deutschland, Isaias blieb bis 2014, "Gede" bis 2020. Weil’s für ihn keine Zukunft gab, musste er sich einen neuen Arbeitgeber suchen. Das tat ihm weh. Unter Tränen verabschiedete er sich von der Mannschaft, beim Wiedersehen würdigte der Klub "Gede" und zog einen Wimpel mit seinem Namen unters Hallendach.

> Zurückhaltende Zuschauer: Wer in der SAP Arena ein Spiel verfolgen möchte, muss sein Gesicht am Platz mit einer Maske bedecken. Ob das noch viele Menschen davon abhält, zu den Löwen zu kommen? Beim letzten Heimspiel vor zwei Wochen gegen Balingen kamen "nur" 2957 Menschen, gegen Göppingen waren’s zuvor 4096. Für das Spiel gegen den TBV Lemgo sind bisher rund 3500 Tickets verkauft. Das teilte der Klub auf Nachfrage mit.