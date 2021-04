Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Beim Auswärtsspiel bei der MT Melsungen hatten die Rhein-Neckar Löwen Lust auf Handball. Sie warfen sich in jeden Zweikampf, freuten sich nach jeder gelungenen Aktion und motivierten sich gegenseitig. Das Resultat: ein Sieg.

Beim Auswärtsspiel bei der HSG Wetzlar hatten die Rhein-Neckar Löwen keine Lust auf Handball. Sie wirkten müde, ließen die Köpfe hängen und halfen sich nicht gegenseitig aus. Das Resultat – Sie ahnen es: eine Niederlage.

Nun ja, es ist – wie in jedem anderen Beruf – verständlich, dass auch Profisportler mal gute und mal schlechte Tage haben. Mal trifft man die Latte, mal fühlt man sich nicht so frisch, mal hadert man mit der eigenen Passquote. Das alles ist kein Problem, so lange trotzdem der Einsatz stimmt, der Wille erkennbar ist und sich die Spieler voll reinhängen.

Macht das ein favorisiertes Team nicht, wittert die qualitativ vielleicht schlechtere Mannschaft ihre Chance und kann dadurch für eine Überraschung sorgen. Das ist in Wetzlar passiert.

Und nicht nur in Mittelhessen: Den Löwen passiert das in dieser Saison häufig. Deshalb haben sie auch 14 Minuspunkte auf dem Konto. Enttäuschende Auftritte gab’s schon gegen Leipzig, in Minden, Hannover oder Göppingen.

Martin Schwalb trägt die Verantwortung – zumindest für das Sportliche. Dass sich seine Mannschaft vor dem Heimspiel an diesem Donnerstag (19 Uhr/Sky) gegen die HSG Nordhorn-Lingen hinter den norddeutschen Topteams aus Kiel und Flensburg einsortieren muss, wird den Trainer sicher nicht so sehr stören wie die Art und Weise, wie sich die Löwen in dieser Saison teilweise präsentieren.

"Schon sehr ärgerlich"

Zu viele Dinge abseits des Platzes sind noch ungeklärt. Wird Sebastian Hinze tatsächlich ab 2022 neuer Löwen-Trainer? Wer übernimmt dann in der kommenden Spielzeit? Macht Linksaußen Jerry Tollbring wirklich vorzeitig die Flatter? Werden die auslaufenden Verträge mit Niclas Kirkelokke und Mait Patrail verlängert?

Fragen über Fragen. Da ist es nicht leicht, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. "Schwalbe" hat das trotzdem versucht und seine Jungs die Niederlage bei der HSG Wetzlar nochmal anschauen lassen. Er sagt: "Wenn man das sieht, ist es schon sehr ärgerlich." Wechseln wir aber kurz die Perspektive: Von 14 Minuspunkten kann die HSG Nordhorn-Lingen nur träumen. Die Niedersachsen haben stattliche 34, was bedeutet, dass sie sich – wie vor der Saison zu erwarten – mitten im Abstiegskampf befinden. Nur TuSEM Essen, die Eulen Ludwigshafen und der HSC 2000 Coburg rangieren in der Tabelle noch hinter den Roten.

Schwalb sagt: "Sie kämpfen gegen den Abstieg, da geht’s um jeden Meter – da sollten wir drauf vorbereitet sein. Das ist eine wichtige Partie für uns, wir wollen jetzt wieder eine neue Serie starten und möglichst viele Spiele gewinnen."

Auch wenn die jüngsten Auftritte verdeutlicht haben, dass die letzte Anspannung fehlt: Ein Sieg gegen das Kellerkind ist absolute Pflicht – ja, ein deutlicher, souveräner, früh entschiedener Erfolg wäre nach langer Zeit auch mal wieder Balsam für die Seele alle Löwen-Anhänger.

Die Badener sind immer für eine Überraschung gut. Haben sie diesmal Lust auf Handball? Falls ja, stimmt sicher auch das Resultat.