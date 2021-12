Heidelberg. (tib) Stets das Schöne im Pokal: Es braucht nur wenige Erfolge, um weit zu kommen.

Dagegen weniger schön: Schon ein schlechtes Spiel bedeutet meist das schnelle, trostlose Ausscheiden.

Für die Bundesliga-Handballer der Rhein-Neckar Löwen ist der DHB-Pokal die eine große Chance, eines ihrer gesteckten Saisonziele zu erreichen. Wenn das Team von Trainer Klaus Gärtner am Mittwochabend (19 Uhr) im Achtelfinale im Heidelberger SNP Dome gegen den TV Bittenfeld Stuttgart spielt, fehlen insgesamt nur noch zwei Siege, um ins Final Four einzuziehen.

"Wir wollen da unbedingt hin", sagte Nikolas Katsigiannis zuletzt zur RNZ: "Wir wollen dieses Erlebnis auch Andy Schmid in seiner letzten Löwen-Saison nochmal ermöglichen."

Die Pokal-Endrunde, in der sich traditionell an einem Wochenende die vier besten Teams um den Pott streiten, findet in dieser Spielzeit (23. und 24. April) letztmalig in Hamburg statt. Ab 2023 wird in der Kölner Lanxess-Arena gespielt. Für Katsigiannis ist das Final Four ein schöner Anreiz.

"Katze" bildete auch zuletzt bei der Niederlage beim THW Kiel ein Torwart-Gespann mit Talent Mats Grupe. Während Mikael Appelgren und David Späth weiter verletzt fehlen, aber immer wieder als mentale Unterstützung bei der Mannschaft waren, konnte man Andreas Palicka, der offiziell erkrankt nicht dabei war, schon länger nicht mehr in der Halle antreffen. Zuletzt stand der Schwede Ende November beim Unentschieden gegen Leipzig im Kader.

Für die Löwen, die sich nicht für das europäische Geschäft qualifizieren konnten und in der Liga (Platz elf) den eigenen Erwartungen hinterherhinken, bietet der Pokal den kürzesten Weg, positive Schlagzeilen zu schreiben.

Unschön waren die Schlagzeilen, als die Löwen zuletzt auf die Schwaben aus Stuttgart trafen. Nachdem die Badener im Oktober in der Porsche-Arena schlecht spielten und zurecht mit 30:35 verloren, war Coach Gärtner kurz davor, seinen Job freiwillig aufzugeben. Er stellte damals seine eigene Person in Frage.

Wenige Tage später gab’s dann – wohlgemerkt im Pokal – einen Befreiungsschlag mit einem überzeugenden Sieg beim Konkurrenten aus Leipzig.

750 Menschen dürfen am Mittwoch in den Heidelberger SNP Dome kommen. Die Tickets sind alle vergriffen.

Sollten die Fans einen Heimsieg zu sehen bekommen, wird die anstehende Viertelfinal-Auslosung mit Spannung erwartet. Ganz unrealistisch ist der Hamburg-Traum sicher nicht.