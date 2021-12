Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Als das Deutsche Sportfernsehen zu Sport1 wurde – das war am 11. April 2010 – war Lion Zacharias sechs Jahre alt. Den Slogan, mit dem das DSF damals warb, wird der junge Mann wahrscheinlich nicht kennen.

Klaus Gärtner (46) kennt ihn gut. Der Trainer der Rhein-Neckar Löwen sagt am Donnerstag zur RNZ: "Lion ist jetzt quasi mittendrin statt nur dabei."

Lion Zacharias wird gegen Berlin von Beginn an spielen. Foto: vaf

Zur Erklärung: Zacharias ist 18 Jahre alt und spielt eigentlich noch in der A-Jugend der Junglöwen. Schon in den vergangenen Monaten war er immer mal wieder bei den Profis dabei. Im Training sowieso, aber auch bei Spielen – am Samstag (20.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen die Füchse Berlin wird Zacharias von Beginn spielen und eigentlich der einzige belastbare Linksaußen der Rhein-Neckar Löwen sein.

Und das aus diesem bitteren Grund: Der finnische Linksaußen Benjamin Helander hat sich am Sprunggelenk verletzt. Gärtner sagt: "Er hatte schon länger Schmerzen, hat sich aber in den Dienst der Mannschaft gestellt und trotzdem gespielt." Wie lange er ausfallen wird, ist noch unklar.

Weil zudem Kapitän Uwe Gensheimer seit einigen Wochen wieder mit Problemen an der Achillessehne fehlt, gehen den Löwen auf der linken Seite die Außen aus. So wird Gensheimer gegen Berlin auf der Bank sitzen, aber nur im Notfall spielen können. Gärtner sagt: "Eigentlich ist es für Uwe noch etwas zu früh. Wir vertrauen Lion – er hat das schon häufig sehr gut mit seiner unaufgeregten Art gemacht."

Rückraumspieler Albin Lagergren (Fuß) wird definitiv fehlen, hinter dem Einsatz von Torwart Andreas Palicka steht wieder ein dickes Fragezeichen.

Wir drücken es mal so aus: Die Vorzeichen könnten besser stehen – gerade wenn man bedenkt, dass mit dem Tabellendritten aus Berlin ein Team in die SAP Arena kommt, das sich in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt hat. "Die stehen zurecht dort oben", sagt Gärtner: "Schaut man nur auf die Zahlen, sind wir der Außenseiter. Aber wir hatten bisher in jedem Spiel die Chance, es zu gewinnen. Auch gegen Magdeburg oder in Flensburg."

Während die Füchse erst sechs Minuspunkte auf dem Konto haben, mussten die Löwen mit 14 schon mehr als doppelt so viele einstecken. Gerade nach der vergangenen so bitteren Woche mit den beiden Gegentreffern in der letzten Sekunde wird es spannend zu sehen sein, wie sich die Löwen-Mannschaft präsentiert.

Gegen Leipzig (28:28) und Melsungen (24:25) hatte man jeweils 15 Sekunden vor Schluss den Ball und die Chance auf den Sieg. Und verspielte noch die Punkte.

Gärtner gestand am Donnerstag ein, dass die Herangehensweise in der Schlussminute – vor allem in Melsungen – vielleicht die falsche war: "Nächstes Mal wollen wir nicht mehr so verhalten sein. Dann nehmen wir den Ball und knallen ihn einfach mit voller Überzeugung rein."

Wir sind gespannt, ob es klappt.