Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Jennifer Kettemann ist eine gefragte Frau. Ist nicht gerade Sommerpause oder Heiligabend, jagt ein Meeting das nächste. Telefonkonferenz hier, HBL-Sitzung da – so sah auch der Mittwochvormittag der Geschäftsführerin der Rhein-Neckar Löwen aus.

Da ist es nicht ganz so leicht, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, wenn die eigene Mannschaft am Vorabend das Qualifikationsspiel bei Benfica Lissabon mit 28:33 verloren und damit erstmals seit 15 Jahren den europäischen Wettbewerb verpasst hat.

Und dann ruft auch noch die RNZ an.

Jennifer Kettemann. Foto: vaf

Wir wollten wissen, ob die 39-Jährige den Schock schon verdaut hat. "Nein", sagte Kettemann trocken. Danach herrschte Stille, obwohl die Telefonleitung recht stabil war. "Einen Tag nach dem Spiel fällt es sehr schwer, das rational zu bewerten. Ich bin unheimlich enttäuscht", sagte die Geschäftsführerin: "Das ist nicht unser Anspruch."

Eigentlich wollten die Löwen das Final Four der EHF European League erreichen. Eigentlich wollten sie den schicken Heidelberger SNP Dome als internationale Heimspielstätte nutzen. Eigentlich sollte alles anders kommen.

"Wir haben eines unserer Saisonziele verpasst", so Kettemann: "Das tut schon weh, das zu so einem frühen Zeitpunkt sagen zu müssen."

Woran’s lag, weiß sie. Die studierte Betriebswirtin unterscheidet bewusst, was sich akut und was sich in der Zukunft ändern muss. Sie sagt: "Wir müssen die Köpfe wieder hochbekommen. Die Chancenverwertung muss besser werden. Das ist sportlich aktuell das Hauptproblem."

Wahr ist aber auch: Wer in den vergangenen vier Spielen immer über 30 Gegentore bekommt, sollte sich auch Gedanken über seine Abwehr machen.

Langfristig sieht’s so aus: "Wir haben uns bewusst vor ein paar Monaten für einen Umbruch entschieden", sagt Kettemann. Dass diese Themen Zeit brauchen, habe man auch wieder in Lissabon gesehen.

Mit der lieben Zeit im Profisport ist es nur so eine Sache. Sie ist begrenzt.

Nun ja, ob Uwe Gensheimer und Co. das Tor treffen, ist in erster Linie nicht der Aufgabenbereich von Kettemann, sondern von Klaus Gärtner (Trainer) und Oliver Roggisch (Sportlicher Leiter).

Die Geschäftsführerin muss das große Ganze im Blick haben – gerade finanziell. "Wir haben mit dem europäischen Wettbewerb gerechnet", sagt Kettemann: "Ich plane da konservativ und vorsichtig. Jetzt müssen wir schauen, durch welche anderen Projekte oder Einnahmen wir das ausgleichen können." Sie sei zuversichtlich.

Trotzdem: In der neuen Multifunktionshalle an der Speyerer Straße wird’s so schnell keine Löwen-Spiele mehr geben. "Das ist sehr schade", sagt Kettemann. Und schiebt dann schnell nach: "Hoffentlich im Pokal."

Nachdem die Löwen am Sonntag in der Liga beim TVB Stuttgart (16 Uhr/Sky) spielen, geht’s im DHB-Pokal am kommenden Dienstag (19 Uhr/Sky) in Leipzig um die Wurst.

"Das ist auch wieder ein sehr schweres Los", sagt Kettemann: "Wir wollen ins Final Four und natürlich müssen wir dann Leipzig schlagen." Falls nicht, wäre das zweite Saisonziel im Eimer, bevor die Runde überhaupt so richtig angefangen hat.

Vom Weg abbringen lassen will sich die Löwen-Chefin aber nicht. Sie sagt: "Wir haben einen langfristigen Plan erarbeitet. Wir wollen eine strategischere Kaderzusammenstellung als zuletzt. Wir planen aktuell langfristig für die nächsten vier, fünf Jahre. Da muss das Team wieder besser werden."

Wer langfristig Ruhe haben will, muss kurzfristig Ergebnisse liefern. "Für uns sind Erfolgserlebnisse ganz wichtig, das schweißt die Mannschaft zusammen und hilft über den Schmerz hinweg – da müssen wir jetzt ein Zeichen setzen."

Zum Abschluss des Gesprächs schlagen wir Kettemann ein Fazit vor: Eigentlich muss nur der Ball ins Tor. Sie lacht: "Wenn’s nur so einfach wäre."