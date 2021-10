Heidelberg. (tib) Uwe Gensheimer ist zwar kein Nationalspieler mehr, Glückwünsche zum Geburtstag gab’s vom Deutschen Handball-Bund (DHB) am Dienstag aber trotzdem. Der "Lauser" wurde 35 Jahre alt – Gratulation!

Was sich der ehemalige Spielführer der deutschen Auswahl und aktuelle Kapitän der Rhein-Neckar Löwen sicherlich – neben Gesundheit, Glück und einem langen Leben – gewünscht hat: Ein Bundesliga-Heimsieg an diesem Donnerstagabend (19.05 Uhr/Sky) gegen HBW Balingen-Weilstetten.

Ob dieser Wunsch in Erfüllung geht? Beeinflussen kann’s Gensheimer selbst nicht. Eine Verletzung an der Achillessehne bremst den Linksaußen für die kommenden Wochen aus. Auf seiner Position wird also wieder der Finne Benjamin Helander wirbeln, zuletzt (beim knappen Auswärtssieg bei der HSG Wetzlar) füllte Junglöwe Lion Zacharias als Ersatzaußen den Kader auf. Danach meinte Trainer Klaus Gärtner zu Helanders Leistung: "Es ist schade für ihn, im Training macht er es deutlich besser. Er hat einen schlechten Tag erwischt – er wird aber auch gegen Balingen wieder das Vertrauen bekommen."

Gegen die Gallier von der Alb, wie sie sich selbst nennen, wäre es für die Löwen an der Zeit, mal wieder einen überzeugenden Erfolg zu landen. Das würde nicht nur dem Punktekonto (aktuell 7:7), sondern auch dem eigenen Selbstvertrauen vor der anstehenden Länderspielpause gut tun.

Gute Nachrichten gab’s schon vor dem Anpfiff: Der Löwen-Kader ist – abgesehen von Gensheimer und Sorgenkind Mikael Appelgren – wieder komplett. Alle Spieler, die sich aufgrund einer Corona-Infektion in Quarantäne begeben mussten, befinden sich zurück im Training.

Gärtner warnt: "Wir müssen ein bisschen aufpassen. Letztes Jahr haben wir in Balingen verloren." Das stimmt – 30:32 unterlag man damals. Aktuell stehen die Gallier mit 4:12-Punkten auf dem vorletzten Platz im Tableau.

Ein schönes Gensheimer-Geburtstagsgeschenk sollte also nicht ganz unwahrscheinlich sein.