Von Tillmann Bauer

Mannheim. Jeder Mensch geht anders mit Niederlagen um. Es gibt Trainer, die ihren Frust an der Mannschaft auslassen, die emotional und laut werden. Und es gibt Übungsleiter, die das Team erst einmal mit ihren Gedanken alleine lassen und dann später das Wort ergreifen.

Warum das interessant ist: Für die Bundesliga-Handballer der Rhein-Neckar Löwen gab’s am Sonntagnachmittag eine empfindliche 27:30 (13:15)-Pleite gegen die HSG Wetzlar.

Es war die dritte Niederlage im vierten Spiel unter Ljubomir Vranjes. Auf den ersten Pflichtspiel-Sieg wartet "Ljubo" noch immer. Wir wollten wissen, ob’s in der Kabine gekracht hat? "Ich war ehrlich", sagte der Schwede: "Aber nicht laut."

So sprach er vermutlich all das an, was ihm an diesem (wie schon gegen Erlangen) enttäuschenden Auftritt seiner Jungs überhaupt nicht gefallen hat. Viele Dinge nannte er auch öffentlich, als er auf dem Podium der Pressekonferenz saß.

Mit dabei: Körpersprache, technische Fehler, Glaube, Auftreten. "Es läuft einfach nicht", sagte Vranjes. Er war enttäuscht. Schließlich wurde er im Winter – als Feuerwehrmann – verpflichtet, um schnellen Erfolg zu bringen. Er meinte: "Die Köpfe gehen früh runter. Wir glauben nicht an uns. Das tut weh." Und – wie passend: "Ich will mehr Feuer sehen."

Tatsächlich wurde man im Spiel gegen die Hessen das Gefühl nicht los, dass es im Kopf nicht stimmt. So schafften es die Löwen zwar mehrfach, sich zurück in die Begegnung zu kämpfen (12:12/25. Minute und (18:18/40.), verfielen dann aber schnell in alte Muster, warfen die Bälle ohne Not ins Aus, an den gegnerischen Torwart Till Klimpke (14 Paraden/34 Prozent) – oder sich selbst auf die Füße.

Juri Knorr zuckte mit den Schultern. "Es ist immer das gleiche irgendwie", sagte er. Ein Kopfproblem? "Auf jeden Fall", so Knorr: "Profisport wird nur im Kopf entschieden." Dabei war die Hoffnung groß, die Löwen könnten die spielfreien zwei Wochen nutzen, um sich ausgiebig auf die gut aufgelegten (und von Benjamin Matschke trainierten) Hessen vorzubereiten.

Weil nun das Wetzlar-Spiel verloren ging, wirkt es noch unglücklicher, dass Coach Vranjes in dieser Zeit im Familienurlaub weilte und erst am Freitagvormittag zur Mannschaft kam. "Wenn wir schon Spiele verlieren, dann müssen wir ganz anders auftreten", sagte Vranjes: "Wir müssen um jeden Zentimeter kämpfen." Was dem Trainer nicht gefiel: Fünf Minuten vor Schluss (25:26) lag sein Team zwar zurück, dennoch war noch (mindestens) ein Punkt möglich – trotzdem hingen die Köpfe.

Dann leistete sich Albin Lagergren einen katastrophalen Fehlpass, der (sonst sehr zielsichere) Patrick Groetzki traf nur den Pfosten – und schließlich warf Ymir Örn Gislason den Ball weg.

Die nackten Zahlen: Mit 15:25-Punkten stehen die Löwen weiter auf Platz zwölf der Tabelle. Von den Abstiegsrängen ist man noch sechs Punkte entfernt.

"So weit ist das nicht weg, das muss man so sagen", so Rekord-Löwe Groetzki: "Für uns zählt jeder Punkt." Am Donnerstag gibt’s keine Ausreden mehr. Beim Schlusslicht GWD Minden (19.05/Sky) gilt nur ein Sieg. Vranjes meinte: "Wir müssen gewinnen." Und schob dann aber direkt nach: "Ich liebe Druck."

Na dann – schwer vorzustellen, dass Vranjes auch nach einer Niederlage in Ostwestfalen ruhig bleiben würde.

Löwen: Kirkelokke 1, Schmid 8/4, Groetzki 5, Knorr 2, Gislason 1, Lagergren 2, Nilsson 2, Zacharias 2, Kohlbacher 3, Horzen 1

Wetzlar: Nyfjall 7, Danner 4, Frederiksen 2, Mellegard 3, Rubin 9, Cavor 1, Srsen 2, Weissgerber 1, Holst 1/1

Strafminuten: Patrail 2, Kirkelokke 2 – Danner 2, Nyfjall 2

Stenogramm: 3:3 (5.), 5:6 (10.), 6:8 (15.), 9:10 (20.), 12:12 (25.), 13:15 (Halbzeit); 16:17 (35.), 18:18 (40.), 19:21 (45.), 22:24 (50.), 24:26 (55.), 27:30 (Ende)

Zuschauer: 3566