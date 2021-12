Von Tillmann Bauer

Mannheim. Andreas Palicka hat abgeliefert. Der 35-Jährige hielt unglaubliche 48,9 Prozent aller Bälle, die auf seinen Kasten flogen, verhalf seiner Mannschaft zum Heimsieg und unterstrich einmal mehr, dass er weiterhin zu den wenigen Weltklasse-Torhütern im Handball gehört. Beeindruckend!

Blöd nur, dass diese Schlagzeile nicht aus Deutschland, sondern aus Schweden stammt. Schließlich läuft Palicka seit vergangener Woche wieder für seinen Heimatklub Redberglids IK Göteborg auf – und nicht für die Rhein-Neckar Löwen.

"Palle" fehlte zuletzt (offiziell) "verletzt" oder "krank". Vergangene Woche einigten sich Palicka und die Löwen dann auf eine sofortige Vertragsauflösung aufgrund von "schwerwiegenden privaten Gründen." Wenige Tage später präsentierte sich nun der Vize-Weltmeister bei seinem Debüt gegen Malmö mit 22 Paraden in Galaform. Die skandinavische Luft scheint Wunder zu bewirken.

Die Luft in Mannheim wird dagegen immer dicker: Die Bundesliga-Handballer der Rhein-Neckar Löwen haben weitere akute Probleme – und das letzte Spiel des Kalenderjahres gegen die TSV Hannover-Burgdorf am Montagabend mit 25:31 (15:16) verloren. Die Abwärtsspirale dreht sich auch nach der Schlappe in Erlangen immer weiter.

"Wenn man gegen Hannover chancenlos ist, dann stimmt etwas nicht", sagte Andy Schmid. Der Mittelmann stellte sich nach Abpfiff und fand gewohnt reflektiert die passenden Worte: "Es ist ja nicht nur ein Problem, sondern eine Anhäufung von Problemen. Da gibt’s so viel, was nicht passt."

Denn die Badener waren gegen die Recken im Tor anfangs ohne Rückhalt (Nikolas Katsigiannis mit 9 Paraden), in der Abwehr zu harmlos, brav und unaufmerksam (31 Gegentore) sowie im Angriff verunsichert und oft ohne zündende Ideen.

500 Zuschauer sahen im ersten Abschnitt, dass Andy Schmid einen Siebenmeter verwarf (11.), Nikolas Katsigiannis vor Frust den Ball auf den Hallenboden donnerte (23.) und Philipp Ahouansou nach seiner späten Einwechslung als einer von wenigen Löwen Torgefahr ausstrahlte. Sie sahen, dass man mit einem 15:16-Rückstand in die Kabine ging, dass danach wieder einmal haarsträubende technische Fehler begangen wurden, die Auszeiten von Coach Gärtner keine Wirkung zeigten, sich Hannover angeführt vom Weinheimer Evgeni Pevnov verdient absetzen konnte (20:24/45.) und auch zurecht die zwei Zähler mitnehmen durfte.

Es war der nächste Offenbarungseid von vielen Entscheidungen, die in den vergangenen Jahren falsch getroffen wurden. Schmid wurde deutlich: "Ich bin kein Fan davon, dass immer der Trainer gehen muss. Ich habe auch Verantwortung, Klaus hat Verantwortung, die Geschäftsführung hat Verantwortung. Alle, die in diesem Klub arbeiten, haben Verantwortung. Es muss ein Eingeständnis geben. Man muss sich Fehler auch mal eingestehen. Es läuft beschissen. Das ist den Rhein-Neckar Löwen nicht würdig." Mit inzwischen 20 Minuspunkten (Platz 11) rundet diese Begegnung ein erschreckend schwaches Löwen-Jahr 2021 ab.

Schmid fasste zusammen: "Das war ein Jahresabschluss, wie wir das ganze Jahr gespielt haben." Dem ist nichts hinzuzufügen. Guten Rutsch!

Löwen: Nilsson 3, Zacharias 3, Kirkelokke 4, Patrail 2, Horzen 2, Groetzki 3/1, Knorr 4, Ahouansou 3, Lagergren 1.

Hannover: Pevnov 5, Hansen 5/1, Büchner 2, Kuzmanovski 5, Martinovic 2, Roschek 2, Mävers 2, Edvardsson 3, Feise 3, Cehte 1, Brozovic 1.

Strafminuten: Zacharias 2, Abutovic 2, Kirkelokke 2, Gislason 2 – Brozovic 4, Böhm 2, Roschek 2.

Stenogramm: 3:3 (5.), 5:4 (10.), 6:7 (15.), 7:9 (20.), 11:12 (25.), 15:16 (Halbzeit); 17:19 (35.), 20:22 (40.), 20:24 (45.), 22:27 (50.), 24:29 (55.), 25:31 (Ende).

Zuschauer: 500.