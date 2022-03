Von Tillmann Bauer

Mannheim. Zumindest der Nachwuchs der JSG Lorsch/Einhausen hatte einen schönen Sonntag. Die Jungs und Mädels waren die ersten Glücklichen nach zwei Jahren Pandemie-Unterbrechung, die als Einlaufkids wieder Hand in Hand mit ihren Idolen der Rhein-Neckar Löwen in die SAP Arena springen durften.

Sie grinsten schon vor dem Anpfiff (das sah man, obwohl sie FFP2-Masken aufhatten) und durften sich nach dem Spiel sogar noch strahlend mit den Stars fotografieren lassen.

Blöd aber, dass die Bundesliga-Handballer der Löwen dabei nur gequält lächelten. Schließlich gab’s gegen das Spitzenteam der Füchse Berlin eine verdiente 24:29 (8:16)-Niederlage.

"Das war ein richtig schlechter Tag", sagte Trainer Ljubomir Vranjes: "Wir müssen aber ganz klar sagen, dass Berlin auf einem anderen Niveau ist."

Das zeigten die Füchse eindrucksvoll, indem sie eine sehr stabile Abwehr stellten und es dadurch schafften, innerhalb von nur acht Minuten kein Gegentor zu schlucken (die Löwen trafen dreimal den Pfosten) und gleichzeitig sieben Treffer zu erzielen. So stand’s nach einem 0:7-Lauf schnell 5:13 (21. Minute), zur Pause lagen die Löwen dann 8:16 zurück.

Vranjes meinte: "Die zehn Minuten vor der Halbzeit waren wirklich Chaos."

Und Rekordspieler Patrick Groetzki sagte: "Danach war’s wichtig, dass wir uns zurückkämpfen und nicht untergehen. Zumindest konnten wir uns mit Anstand verabschieden." Der Rechtsaußen hatte seinen Anteil daran, dass die Löwen nach dem Wechsel den Rückstand noch mal auf vier Treffer (19:23/47.) verkürzen konnten – die Berliner hatten aber stets die richtige Antwort.

Kurios: Die Löwen haben das Torwartduell (nach Prozenten) für sich entschieden. Mikael Appelgren, der zum ersten Mal wieder von Beginn spielen durfte, kam im ersten Abschnitt auf 33 Prozent gehaltene Bälle, Joel Birlehm im zweiten auf 35 Prozent.

Auf der anderen Seite: Der Berliner Schlussmann Dejan Milosavljev, der noch im Hinspiel mit 18 (!) Paraden der Sieggarant war, blieb bei 29 Prozent.

Keeper Birlehm zog sein Fazit: "Berlin war heute besser." Und das war die Wahrheit. Der Däne Jacob Holm (7 Tore) glänzte mit Zug zum Tor, Nationalspieler Fabian Wiede (5) mit Übersicht und Außen-Ikone Hans Lindberg (8) mit Konzentration im Abschluss. "Wir waren ehrlicherweise nicht in der Nähe, um gegen Berlin zu gewinnen", sagte Vranjes: "Aber man muss auch ehrlich zu sich sein, um die nächsten Schritte gehen zu können."

So sind die Jungs aus der Hauptstadt eben mit weiter neun Verlustpunkten (Platz 3) auf dem besten Weg in die Champions League, während die Löwen im Niemandsland auf Platz zehn (29 Verlustpunkte) verweilen.

"Wir müssen diese Woche wirklich gut trainieren", sagte Vranjes. Dabei sprach er die Problematik an, dass noch am vergangenen Donnerstag in Balingen gespielt (und gewonnen) wurde und er vor dem Berlin-Duell nur eine taktische Trainingseinheit zur Verfügung hatte. Er lächelte gequält: "Wenn wir trainieren, sind wir besser." Ob Albin Lagergren wieder in der Kronauer Halle sein wird, konnte Vranjes nicht sagen. Der schwedische Europameister war auch gegen Berlin nicht in der Halle, weil er krank ist.

Viel zu lachen gab’s am Sonntag eben nicht rund um die Rhein-Neckar Löwen. Aber zumindest die Kids der JSG Lorsch/Einhausen hatten ihren Spaß.

Löwen: Groetzki 5, Gislason 1, Schmid 1, Knorr 5, Kirkelokke 4, Helander 2, Kohlbacher 3, Zacharias 1, Nilsson 2.

Füchse: Andersson 4, Holm 7, Wiede 5, Vujovic 1, Lindberg 8/2, Marsenic 3, Milosavljev 1.

Strafminuten: Groetzki 2 – Vori 4.

Stenogramm: 2:3 (5.), 4:5 (10.), 5:7 (15.), 5:12 (20.), 7:14 (25.), 8:16 (Halbzeit); 10:19 (35.), 14:20 (40.), 16:23 (45.), 19:24 (50.), 21:27 (55.), 24:29 (Ende).

Zuschauer: 4557.