Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Wer 35 Euro hat, dem stehen viele Türen offen. Um das Geld auszugeben, gibt’s einige Optionen – so könnte man sich dafür einen Fan-Vertreter aus Pappe anfertigen und als symbolische Unterstützung der Rhein-Neckar Löwen in die SAP Arena stellen lassen, man könnte sich dafür mindestens sieben FFP2-Masken zur eigenen Sicherheit kaufen. Oder man könnte in einem der wiedereröffneten Restaurants delikat speisen gehen.

All das sind schöne Ideen.

Möglich wäre aber auch: 35 Euro verwetten und dadurch versuchen, das Geld zu vervielfachen.

Das Problem nur: Soll es sich wirklich rentieren, muss ein gewisses Risiko eingegangen werden. Der Zocker weiß: Je unwahrscheinlicher die Wette, desto höher der mögliche Gewinn.

Wer auf eine Punkteteilung im Handballbundesliga-Auswärtsspiel der Rhein-Neckar Löwen am Donnerstagabend bei der SG Flensburg-Handewitt gesetzt hat, hat mal eben aus 35 Euro 350 gemacht – also den Einsatz verzehnfacht!

Denn die kriselnden Mannheimer haben eine verrückte Reaktion gezeigt, beim Titelanwärter überraschend stark gespielt und die Begegnung an der Förde trotzdem nicht gewinnen können – das 26:26 (16:11)-Unentschieden ist aber trotzdem als Achtungserfolg zu verbuchen.

"Die Jungs haben das richtig gut gemacht", sagte Trainer Klaus Gärtner: "Kämpferisch war das ein überragender Auftritt." Denn selbstverständlich kam’s, wie’s kommen musste. Nichts sprach für die Löwen, es gab keinen Druck – und das tat ihnen extrem gut. Wer die vergangen Spiele verfolgt hatte, rieb sich verwundert die Augen: Andy Schmid und Co. führten zur Pause nicht nur mit fünf Toren (zwischenzeitlich waren es sogar sieben), sondern sie spielten wirklich guten Handball. Niclas Kirkelokke begann diesmal stark, Andreas Palicka überragte (wie fast immer) mit 13 Paraden und einer Quote von 33 Prozent, Lukas Nilsson fand endlich die Tiefe zum Tor – und sogar die offensive Deckung funktionierte.

"Klar ist auch, dass man das in Flensburg nicht über 60 Minuten durchbekommt", sagte Gärtner: "Am Ende sind es Kleinigkeiten." Die da wären: Ex-Löwe Mads Mensah Larsen (9 Tore) drehte auf, Rechtsaußen Marius Steinhauser traf zum zwischenzeitlichen 19:19 (40.) und auch Schlussmann Torbjörn Bergerud (35 Prozent) erwischte einen Sahnetag. So kämpften sich die Norddeutschen zurück – und sicherten sich dank großer Moral einen Punkt.

Nun ja, das Gastspiel an der Förde bewies einmal mehr, wie unberechenbar die Löwen sind. Ist man noch an einem Tag schier chancenlos gegen Erlangen, spielt man am nächsten Flensburg an die Wand.

Ganz lustig: Beim bekanntesten Wettanbieter konnte man bis zum Nachmittag noch darauf setzen, ob Patrick Groetzki denn mehr als drei Tore gelingen, oder eben nicht. Blöd nur, dass der Rechtsaußen sich im Training die Bänder riss, den weiten Weg in den Norden gar nicht erst angetreten war und für mehrere Wochen fehlen wird.

Die Löwen leben also noch – mit nun 21 Minuspunkten wird’s im Saison-Endspurt aber nicht leichter. Als nächstes geht’s zum Abstiegskandidaten nach Balingen, dann folgen Spiele gegen Melsungen, den Bergischen HC und Magdeburg.

Die Verantwortlichen der Löwen sind sicher froh, wenn diese kuriose Spielzeit vorbei ist. Wetten, dass..?

Flensburg: Wanne 2, Mensah 9, Svan 2, Golla 4, Gottfridsson 3/2, Röd 3, Steinhauser 1, Hald 2.

Löwen: Kohlbacher 2, Kirkelokke 7, Veigel 1, Schmid 7, Nilsson 1, Tollbring 5/2, Gislason 1, Lagergren 2.

Strafminuten: Golla 2, Röd 4, Hald 2 – Schmid 2, Gislason 2.

Stenogramm: 3:4 (5.), 3:5 (10.), 5:9 (15.), 7:14 (20.), 9:14 (25.), 11:16 (Halbzeit), 15:17 (35.), 16:18 (40.), 19:21 (45.), 20:24 (50.), 23:25 (55.), 26:26 (Ende).