Von Tillmann Bauer

Heidelberg. In den Heidelberger Geschichtsbüchern steht seit geraumer Zeit ein Kroate. Im März dieses Jahres verewigte sich Halil Jaganjac (23) als erster Mensch, der jemals ein Pflichtspiel-Tor im SNP Dome an der Speyerer Straße erzielt hat.

Die Abwehr der Rhein-Neckar Löwen war in den ersten Minuten noch nicht sortiert, so konnte der Rückraumspieler damals für seinen Klub RK Nexe Nasice zur Führung treffen.

Am Mittwoch wurde bekannt: Ab 2022 wird Jaganjac selbst das Löwen-Trikot tragen. Eigentlich hat er ab Sommer einen Vierjahresvertrag bei den Polen von Vive Kielce unterschrieben, wird nun aber zunächst für drei Jahre nach Kronau ausgeliehen. Es ist die erste bekannte Spieler-Neuverpflichtung der Löwen für die kommende Runde. Jaganjac sagt: "Ich bin hoch motiviert."

Scheinbar hat ihm auch der SNP Dome ganz gut gefallen.

Ganz gut – zumindest aus kämpferischer Sicht – war auch das, was die Löwen am Mittwochabend genau an diesem Ort gezeigt haben. Die Badener schlugen im Pokal-Achtelfinale den TV Bittenfeld Stuttgart mit 35:30 (18:17) und zogen damit ins Viertelfinale ein. Der Traum vom Final Four 2022 lebt weiter!

Wo und ob Andreas Palicka diesen Pokal-Fight verfolgt hat, kann nur spekuliert werden. In der Halle war der Torwart, der zuletzt mit einem kurzfristigen Wechsel in die schwedische Heimat in Verbindung gebracht wurde, zumindest nicht. Dafür stand Nikolas Katsigiannis zwischen den Pfosten.

Wo war "Palle"? "Katze" meinte: "Ich weiß es nicht." Und konzentrierte sich auf sein sportliches Fazit: "Das war ein extrem wichtiges Spiel für uns, für unsere Fans, für unser Selbstvertrauen."

"Katze" machte insgesamt ein sehr gutes Spiel (15 Paraden/33 Prozent), die Show stahl ihm aber anfangs noch sein Kollege: Primoz Prost verbuchte nur bis zur Pause zehn Paraden (35 Prozent). Allein Kapitän Uwe Gensheimer, der in die Startsieben zurückgekehrt war, scheiterte innerhalb von wenigen Minuten dreimal freistehend – er wurde umgehend von Junglöwe Lion Zacharias ersetzt (15.). Schon zuvor hatte Ymir Örn Gislason seine zweite Zeitstrafe gesehen (9.). Der Isländer wurde deshalb zunächst vom starken Mait Patrail – der bis zum Saisonende bleiben und nicht zu GWD Minden wechseln wird – vertreten.

So sahen die Zuschauer in einem fehlerbehafteten Spiel eine Entwicklung, die für die Löwen momentan typisch ist. Und das ging so: Man erkämpfte sich eine zwischenzeitliche Vier-Tore-Führung (17:13/25.), lag wenige Minuten später (21:23/37.) aber wieder in Rückstand.

Gut für die Spannung war’s. Keinen der 750 Zuschauer hielt es in den Schlussminuten mehr auf den Sitzen – so bejubelten sie eben im Stehen die vorentscheidende Aktion: Fünf Minuten vor dem Ende stellte erst Andy Schmid (insgesamt zehn Tore) auf 32:29, in der Schlussminute traf er dann ins leere Stuttgarter Tor und machte damit den Deckel drauf.

Damit sind die Rhein-Neckar Löwen weiter im Lostopf. Die Ziehung der Viertelfinal-Paarungen findet am Freitag statt. Gibt’s einen Wunschgegner? Katsigiannis meinte: "Nein. Hauptsache daheim." Das Heidelberger Handball-Publikum hätte sicher nichts dagegen.

Löwen: Schmid 9/2, Gensheimer 4/2, Kirkelokke 4, Patrail 2, Nilsson 4, Zacharias 2, Groetzki 2/1, Knorr 2, Lagergren 1, Ahouansou 1, Horzen 3.

Stuttgart: Pfattheicher 3, Weiß 5, Zieker 7, Peshevski 2, Hanusz 4, Müller 2, Kristjansson 5/2, Runarsson 1, Lönn 1.

Strafminuten: Gislason 4, Kohlbacher 2, Nilsson 2 – Röthlisberger 2, Lönn (Rote Karte).

Stenogramm: 2:2 (5.), 5:5 (10.), 8:9 (15.), 12:11 (20.), 17:14 (25.), 18:17 (Halbzeit), 20:21 (35.), 24:24 (40.), 26.26 (45.), 30:29 (50.), 31:29 (55.), 35:30 (Ende).

Zuschauer: 750.