Von Tillmann Bauer

Mannheim. Die virologischen Ergebnisse sind negativ, die sportlichen positiv – welch gute Kombination!

Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen dürfen sich nach sehr turbulenten Wochen über einen gelungenen Abschied in die anstehende Länderspielpause freuen: Mit 34:23 (18:12) gewann die Mannschaft von Trainer Klaus Gärtner das Bundesliga-Heimspiel – zuvor gab’s fünf Auswärtsreisen in Folge – gegen HBW Balingen-Weilstetten sehr deutlich und stets souverän.

So ein Löwen-Sieg ohne Zittern gab’s lange nicht mehr.

"Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern", sagte Niclas Kirkelokke zur RNZ. Er wird nun zur dänischen Nationalmannschaft und Ex-Löwencoach Nikolaj Jacobsen reisen. Der Sieg davor tat gut. Kirkelokke meinte: "Das war sehr wichtig für uns."

Während das Punktekonto nun wieder positiv (9:7) ist, gab’s negative Corona-Tests schon vor dem Anpfiff. Philipp Ahouansou (nur wenige Sekunden auf dem Feld) und Mait Patrail (nicht im Kader) durften sich aus der Quarantäne bewegen und wieder Harz an ihre Finger schmieren, Uwe Gensheimer (Achillessehne) und Mikael Appelgren (Knie/Schulter) beobachteten das Treiben in der SAP Arena – gemeinsam mit 2957 Zuschauern – von draußen.

Dass die offensive 5:1- Deckung – mit flinker Beinarbeit – gut funktionierte, war schnell am Ergebnis abzulesen: Das erste Gegentor kassierte man erst in der siebten Minute, nach einer Viertelstunde waren es zwei, zur Pause zwölf – und insgesamt 23. So hatte die Abwehr um Ymir Örn Gislason, der einen heftigen Check einstecken musste und trotzdem weiterspielte, auch den Balinger Ex-Löwe Vladan Lipovina (weitestgehend) im Griff.

Das ist sehr lobenswert.

Ebenfalls schön: Die neue Flügelzange Benjamin Helander (links) und Mamadou Diocou (rechts) durfte wie schon bei der bitteren Pleite in Stuttgart vor wenigen Wochen von Beginn loslegen – und machte es deutlich besser als damals.

Das Rezept: Viele Ballgewinne ergaben viele Tempogegenstöße, durch die die Gelben das Ergebnis – wie man es lange nicht gesehen hat – Treffer um Treffer in die Höhe schraubten. Für die erstmalige, starke Zehn-Tore-Führung (24:14/40.) sorgte Schweden-Schlussmann Andreas Palicka mit seinem Wurf ins leere Tor glatt selbst.

"Ab einer Viertelstunde vor dem Ende wusste ich, dass das Ding durch ist", meinte Juri Knorr: "Das war gar nicht so leicht zu spielen, wir haben aber vieles besser gemacht als zuletzt."

Für Knorr und Jannik Kohlbacher und gilt’s jetzt erst mal, die Koffer zu packen – am Sonntag geht’s los, die Nationalmannschaft ruft!

Bleibt nur (für alle Löwen) zu hoffen, dass man nach der Reise-Rückkehr aus dem DHB-Team an diese, doch steigende Formkurve anknüpfen kann.

Heißt also: Negative Tests, positive Resultate.

Löwen: Palicka 1, Schmid 6/2, Kirkelokke 4, Diocou 7, Knorr 4, Helander 5, Kohlbacher 5.

Balingen: Sejr 1, Lipovina 4/2, Nothdurft 4, Wiedestein 1, Beciri 3, Schoch 2, Zintel 2, Saueressig 1, Strosack 1, Scott 1.

Strafminuten: Ahouansou (Rote Karte), Knorr 2, Gislason 2 – Strosack 2, Ingason 2.

Stenogramm: 1:0 (5.), 5:1 (10.), 8:2 (15.), 13:6 (20.), 14:8 (25.), 18:12 (Halbzeit); 22:14 (35.), 24:14 (40.), 27:18 (45.), 30:20 (50.), 33:21 (55.), 34:23 (Ende).

Zuschauer: 2957.