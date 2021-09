Von Tillmann Bauer

Hannover. Mamadou Diocou sah nachdenklich aus. Er schlenderte kurz vor dem Anpfiff durch die Halle, blickte auf die Tribünen der ZAG Arena, stellte die zwei Wasserkästen, die er trug, hinter der Bank ab und ließ sich langsam nieder.

Der neue Rechtsaußen der Rhein-Neckar Löwen, der aus der Nachwuchsschmiede des FC Barcelona kam, wusste: Auf die Reservebank darf er nicht. Diocou war topfit, spielte eine ansprechende Vorbereitung – aber stand nicht im Kader.

Beim 28:24-Bundesliga-Auftaktsieg der Löwen bei den "Recken" der TSV Hannover-Burgdorf war Diocou nur Zuschauer.

Besonders ist das, weil es bei den in den vergangenen Jahren so verletzungsanfälligen Badenern gefühlt eine Ewigkeit her ist, dass alle Mann (außer Langzeitausfall Mikael Appelgren) einsatzbereit waren. Dass ein Spieler es aufgrund mangelnder Plätze nicht auf die Bank schaffte? Im vergangenen Jahr musste dort – spöttisch übertrieben – die halbe A-Jugend die Lücken füllen.

Die RNZ hat Patrick Groetzki darauf angesprochen. "Das ist eine riesige Stärke von uns, dass wir diesmal eine größere Tiefe im Kader haben", sagt der Rekordspieler. Er stand gerade im Kabinentrakt der niedersächsischen Multifunktionshalle und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Mit seinem neuen Partner auf der rechten Außenbahn fühlte er mit: "Wir haben aktuell 17 fitte Spieler. Da erwischt es dann leider einen. Mamadou ist eine Frohnatur, bringt viel Energie – und ist dazu noch ein richtig talentierter Außen, der sicher seinen Weg gehen wird."

Genau wie Kumpel Juri Knorr. Dass der Mittelmann in seinem Premieren-Auftritt nach seiner Einwechslung die Begegnung sofort an sich riss, beeindruckte. Der 21-Jährige steuerte – gemeinsam mit Andy Schmid – das Spiel aus dem Rückraum, setzte seine Nebenleute spektakulär in Szene und strahlte mit seinem beherzten Armzug selbst viel Gefahr aus. Sechs Treffer waren echte Knorr-Knaller!

"Wann hat man das zuletzt gesehen, dass jemand von der Bank kam und dem Spiel so einen Impuls gegeben hat?", sagte auch Groetzki. Gute Frage, die Antwort gab‘s hinterher. "Johnny" grinste: "War auf jeden Fall schon ne Weile her. Das ist ein richtig geiles Zeichen für uns."

Schön ist auch, dass der Saison-Auftakt nicht nur sportlich, sondern auch menschlich gelang. Über 2 000 Zuschauer schauten in Hannover zu, beim ersten Heimspiel am Sonntag (14 Uhr/Sky) gegen den SC Magdeburg werden in der SAP Arena über 3000 Fans erwartet. Groetzki: "Das macht einfach deutlich mehr Spaß."

Deutlich besser müssen seine Kollegen und er aber auch spielen, um gegen den amtierenden European-League-Sieger, der sein Auftaktduell gegen Stuttgart gewonnen hat, nachlegen zu können. Während der Rechtsaußen auf die eigentlich stets gute Bilanz gegen Magdeburg verwies, kündigte Löwen-Trainer Klaus Gärtner an: "Wir müssen alle die Kirche im Dorf lassen. Magdeburg ist ein, zwei Schritte vor uns, was die Entwicklung angeht. Sie haben sich kontinuierlich verbessert in den vergangenen Jahren."

Zurück zu Diocou: Seine Einsamkeit vor dem Spiel dauerte übrigens nur wenige Sekunden. Dann kamen seine Kollegen, streichelten ihm über den Kopf, klatschten ihn ab und machten Scherze. Groetzki bestätigt: "In der Mannschaft läuft’s deutlich harmonischer. Ein Rädchen greift ins andere – das fühlt sich richtig gut an."

Den Beweis gab’s wenige Minuten danach in den Sozialen Medien: Auf einem speziellen Jubelfoto feierte die Mannschaft die ersten zwei Punkte der Saison so, wie sich Diocou normalerweise über seine Treffer freut – mit der doppelten Bizeps-Pose.

Mamadou Diocou strahlte direkt zwischen Ilija Abutovic und Philipp Ahouansou. Scheint ein eingeschworener Haufen zu sein.