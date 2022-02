Von Tillmann Bauer

Mannheim. Ljubomir Vranjes ist seit drei Spielen Trainer der Rhein-Neckar Löwen. Im ersten (gegen Kiel) saß Philipp Ahouansou 60 Minuten auf der Bank. Im zweiten (in Berlin) auch.

Und auch beim dritten Auftritt spielte Ahouansou zunächst keine Rolle – bis fünf Minuten vor Schluss. Im Heimspiel gegen den HC Erlangen lagen die Löwen am Samstagabend gerade mit 23:26 zurück, als der 20-Jährige ins Spiel geworfen wurde.

Da gibt’s dankbarere Aufgaben. Nun ja – Ahouansous erster Wurf wurde gehalten, dafür versenkten Patrick Groetzki (57.) und Niclas Kirkelokke (59.) ihre Bälle und weil Torwart Joel Birlehm hielt (59.), gab’s im letzten Angriff der Begegnung noch eine zweite Chance.

Ahouansou fasste sich ein Herz, stieg aus zehn Metern hoch – und traf mit der Schlusssirene ins Netz.

Den Rhein-Neckar Löwen hat er so in einem fast schon verlorenen Spiel ein 26:26 (13:12)-Unentschieden gegen den HC Erlangen gesichert.

"Ich gehe immer zum Tor, wenn ich die Chance bekomme", sagte Ahouansou zur RNZ: "Da lasse ich mich von so einem Fehlwurf doch nicht unterkriegen."

Ob auch etwas Genugtuung dabei war? "Auf jeden Fall. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, als Ljubo gesagt hat, dass ich mich warm machen soll. Dann wollte ich auch zeigen, dass ich es wert bin, reingebracht zu werden."

Für Vranjes hat sich’s gelohnt. Es war der erste Punkt für den Schweden als Löwen-Trainer – und es war ein glücklicher Zähler, dank dem man nun vor der zweiwöchigen Pause mit 15:23-Punkten auf Bundesliga-Platz elf steht.

David Moré (rechts) traf beim Debüt gleich fünfmal. Fotos: vaf

Dabei ging’s so gut los. 7:1 führten die Löwen (11.), danach fingen sie sich aber passenderweise einen 1:7-Lauf ein: Ein technischer Fehler reihte sich an den nächsten – aus 10:5 (19.) wurde 11:12 (28.).

"Das waren zu viele Fehler", sagte Mait Patrail: "Außerdem waren wir in der Abwehr dann zu passiv." Im Innenblock musste der Este gemeinsam mit Ymir Örn Gislason 26 Gegentore hinnehmen. Dahinter stand Keeper Birlehm über die gesamte zweite Halbzeit zwischen den Pfosten. Auch der Torwart hatte Höhen und Tiefen. Als Erlangen zwischenzeitlich sogar mit fünf Toren führte (16:21/43.), sah es düster aus. Die 2469 Zuschauer (4000 waren erlaubt) wurden unruhig. Auch Meister-Coach Nikolaj Jacobsen war da.

Entzückt war wohl auch er von einem jungen Mann: David Moré erlebte einen wilden Samstagabend. Im Alter von zarten 17 Jahren (Jahrgang 2004) feierte der Linksaußen mit fünf Toren sein Bundesliga-Debüt. Und was für eins!

Weil Uwe Gensheimer (Achillessehne), Benjamin Helander (Sprunggelenk), Lion Zacharias (krank) und Max Kessler (spielte beim Drittliga-Team) alle nicht zur Verfügung standen, war der A-Jugendliche der einzige Linksaußen im Kader – und musste (und durfte) somit 60 Minuten durchspielen.

Geduscht hatte er auch eine knappe Stunde nach Abpfiff noch nicht, als er mit den Medienleuten plauderte. "Ich bin sehr erleichtert", sagte Moré: "Weil ich am Anfang wirklich sehr nervös war."

Zur ganzen Wahrheit gehört nämlich: Zwar trainiert das Talent, das im Kronauer Internat wohnt, schon seit Januar mit den Profis, wurde aber vergangene Woche selbst durch eine Corona-Infektion zurückgeworfen. Nach acht Tagen Quarantäne gab’s also nur eine Trainingseinheit – am Freitag erfuhr Moré auch, dass er gegen Erlangen der einzige Linksaußen im Profi-Kader sei. Er sagte: "Ich konnte acht Tage nichts machen, dann nur ein Training und dann direkt Bundesliga. Da geht man mit Druck und Respekt ran an das Spiel."

Ach ja: Die A-Jugend hat übrigens auch gespielt. Ob sich die Kollegen von ihm im Stich gelassen gefühlt haben? "Nee, wir können viele Leute wechseln, da ist der Qualitätsverlust nicht so hoch." Kann man so sagen: Gegen die Baggerseepiraten der HSG Rodgau Nieder-Roden gab’s einen 39:25-Kantersieg. Zumindest beim Löwen-Nachwuchs läuft’s.

Löwen: Schmid 5/1, Groetzki 7/1, Kirkelokke 3, Kohlbacher 2, Nilsson 3, More 5, Ahouansou 1.

Erlangen: Steinert 2/2, Büdel 2, Leban 2, Metzner 4, Sellin 3, Fäth 4, Link 1, Zechel 2, Bissel 2, Firnhaber 2.

Strafminuten: Patrail 4, Gislason 4 – Link 4, Büdel 2, Zechel 4.

Stenogramm: 2:1 (5.), 6:1 (10.), 8:3 (15.), 10:6 (20.), 11:8 (25.), 13:12 (Halbzeit), 15:15 (35.), 16:19 (40.), 19:21 (45.), 22:24 (50.), 23:25 (55.), 26:26 (Ende).