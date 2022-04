Alle wollen bei den Löwen aus dem Nachwuchs in die oberste Etage: Philipp Ahouansou hat sich in den vergangenen Jahren gut in der Bundesliga entwickelt. Foto: vaf

Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Andy Schmid (38) hat die erfolgreichsten Jahre der Rhein-Neckar Löwen geprägt. In acht Wochen ist seine Zeit in Deutschland vorbei, der Mittelmann wechselt zurück in seine Schweizer Heimat (nach Luzern) – der 28:23-Sieg am Donnerstag gegen den TV Bittenfeld Stuttgart war sein drittletztes Heimspiel in der SAP Arena. Beim Handball-Bundesligisten beginnt zur kommenden Saison eine neue Epoche: die Zeit nach Schmid.

"Ich glaube schon, dass der Verein in den kommenden Jahren die Balance zwischen Topspielern und Eigengewächsen finden muss", sagte Schmid zur RNZ: "Es laufen hier genug rum, die gut Handball spielen können."

Was er meinte? Gegen die Schwaben gaben mit Robert Timmermeister (18) und Matthis Blum (18) zwei weitere Top-Talente aus dem Nachwuchs der Junglöwen ihr Bundesliga-Debüt. Die Jugend spielte in dieser sich dem Ende neigenden Saison – auch aufgrund von vielen Verletzungen der Profis – keine kleine Rolle: Timmermeister und Blum sind nur zwei von vielen Jungs, die aus dem eigenen Klubunterbau stammen und sich in dieser Runde auf der großen Bühne zeigen durften. Wir geben einen Überblick, welche Talente Nachwuchskoordinator Daniel Haase und Drittliga-Coach Michel Abt zuletzt aus dem Hut gezaubert haben.

> Philipp Ahouansou (20) ist der "alte Hase" unter den "jungen Hüpfern". Seitdem der in Sandhausen wohnende Hanauer 2019 direkt aus dem Internat mit einem Fünf-Jahres-Profivertrag ausgestattet wurde, trägt er nicht nur stets die Wasserkästen, sondern immer mehr Verantwortung. Momentan ist er am Knie verletzt. Die Löwen verlängerten mit ihm bis mindestens 2025.

> David Späth (19) bekam vergangenes Jahr im Tor seine Chance, weil Mikael Appelgren und Andreas Palicka verletzt waren. Er hielt überragend, wurde zudem Junioren-Europameister und hat sich seinen langfristigen Profivertrag mehr als verdient. Im November riss sich Späth bei einem Drittliga-Einsatz das Kreuzband – momentan schuftet er an seinem Comeback. Interessant: Seine Leibspeise ist Gurkensalat.

Lion Zacharias übernimmt auf Linksaußen schon viel Verantwortung. Foto: vaf

> Lion Zacharias (18) designt nicht nur mit seiner Mode-Marke "LOAD" Klamotten, sondern startete sportlich auf Linksaußen durch. Weil Uwe Gensheimer (Achillessehne) und Benjamin Helander (Sprunggelenk) zeitgleich fehlten, bekam der A-Jugendliche immer wieder seine Chance. Unbekümmert nahm er sich erfolgreich auch wichtige Würfe – und steht nun vor seinem nächsten Entwicklungsschritt: Zacharias wird kommende Saison an den Zweitligisten Eulen Ludwigshafen ausgeliehen, aber mit einem Profivertrag (bis 2024) bei den Löwen ausgestattet.

> David Moré (17) durfte spielen, als neben Gensheimer und Helander auch Zacharias ausfiel. Gegen Erlangen gab der A-Jugendliche sein Bundesliga-Debüt und erzielte auf Anhieb fünf Treffer. Über die Linksaußen-Position muss man sich keine Sorgen machen.

> Elias Scholtes (18) soll künftig für Wucht aus dem rechten Rückraum sorgen. Der Linkshänder spielt bereits im Drittliga-Team (das bekanntlich Meister wurde) eine tragende Rolle und feierte jüngst in Balingen seinen Bundesliga-Einstand. Auch er freute sich über seinen ersten Profivertrag (bis 2023).

Torwart Mats Grupe freute sich über einen Profivertrag bis 2023. Foto: vaf

> Mats Grupe (18) wurde ebenfalls bis 2023 gebunden. Das nächste Torwart-Talent, das aus einer waschechten Handball-Familie kommt, durfte schon unter Ex-Coach Martin Schwalb in den Profi-Alltag schnuppern. Perspektivisch soll Grupe aber zunächst in der 3. Liga Erfahrungen sammeln (Vertrag bis 2023).

Niklas Michalski durfte sich zumindest kurz auf Rechtsaußen zeigen. Foto: vaf

> Niklas Michalski (19) ist ein echter "Monnemer". Er wohnt im Stadtteil Rheinau, nur einen Steinwurf von der SAP Arena entfernt. Weil Mamadou Diocou im Winter ging und Patrick Groetzki krank fehlte, bekam der Nachwuchs-Rechtsaußen gegen Melsungen seine Chance – und nutzte sie (wie könnte es anders sein?). Danach sagte er: "Es ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen."

Robert Timmermeister gab gegen Stuttgart sein Bundesliga-Debüt. Foto: Steffen Hoffmann

> Robert Timmermeister (18) wohnt im Kronauer Nachwuchsinternat. Der schlaksige Rechtshänder kam nun gegen Stuttgart erstmals für wenige Minuten in der Bundesliga zum Einsatz.

> Matthis Blum (18) ebenso. Der kleine, wendige Mittelmann kam vor einem Jahr als großes Talent aus der Jugend von Bayer Dormagen, wohnt seitdem im Internat und wird im kommenden Jahr zum Zweitligisten VfL Bad Schwartau wechseln.