Von Tillmann Bauer

Wetzlar. Jannik Kohlbacher hatte Hunger. Weil’s für den Handball-Nationalspieler, der früher für die HSG Wetzlar am Kreis ackerte und seit 2018 im Dress der Rhein-Neckar Löwen aufläuft, aber erst im Mannschaftsbus etwas zwischen die Zähne gab, musste es eben erst mal etwas Flüssiges sein.

Kohlbacher saß auf dem Podium im Presseraum, schraubte die Mineralwasser-Flasche auf und nahm einen beherzten Schluck. "Es ist wunderschön, zurückzukommen", sagte er zur RNZ: "Da ist schon immer etwas Wehmut dabei."

Wohlgemerkt: Der Kreisläufer hatte in Mittelhessen eine schöne Zeit. Nicht nur, weil er dort eine starke Entwicklung nahm, sondern auch, weil ihm die Menschen um den beschaulichen Klub ans Herz gewachsen sind. Kleines Beispiel? Als vor dem Anpfiff sein Name verlesen wurde, ertönte Beifall von den Rängen – die Fans schätzen Kohlbacher noch heute sehr.

Schön, wenn sich alle lieb haben, Geschenke gab’s aber keine. Dafür haben die Rhein-Neckar Löwen die zwei Pluspunkte, die der 30:29-Zittersieg mit sich brachte, selbst zu dringend benötigt. Vor dem nächsten Heimspiel am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) gegen HBW Balingen-Weilstetten war dieser Trumpf sehr wertvoll.

"Es ist momentan eine Achterbahnfahrt", sagte Kohlbacher: "Für uns gibt’s keine Ausreden mehr."

So ist "Kohli" auch keiner, der um den heißen Brei herumredet. Nicht nur, weil er aufgrund seines leeren Magens in den Bus wollte, sagte er: "Wir sind kurz vor Schluss wieder vorne, nehmen das Tempo raus und verdummbeuteln es fast erneut – das Spiel war fast wieder weg." Man müsse schauen, nun auch die letzten fünf Minuten gut durchzubekommen.

Nachdem die Löwen im letzten Pflichtspiel vor zwei Wochen beim Bergischen HC (25:25) – die Partie gegen Leipzig wurde bekanntlich aufgrund der Corona-Fälle abgesagt – ebenfalls in den letzten fünf Minuten einbrachen und dadurch einen Punkt herschenkten, ging’s diesmal (gerade noch) gut.

"Wir hören auf zu spielen", sagte Klaus Gärtner. Der Trainer sah ebenfalls die Parallelen und sprach diese auch an: "Wir haben dann das Gefühl, dass wir etwas verlieren können. Das ist in der Mannschaft drin – und das müssen wir rauskriegen."

Mut macht die Entwicklung in der Defensive. In Wetzlar gab’s für die offensive 5:1-Deckung, in der Ymir Örn Gislason auf der Spitze den Spielverderber gibt, im ersten Abschnitt 13 Gegentore.

Gärtner versicherte, dass sich die Mannschaft mit dieser Variante sehr wohlfühle. Er sagt: "Wir haben auch die Leute dafür." Schließlich kommt es in dieser Formation darauf an, die Zweikämpfe auf den Halbpositionen zu gewinnen. Auch Kohlbacher kann dort decken. Er sagt: "Es gibt wenige Spieler, die da bei uns einfach durchlaufen können."

Sollte man dadurch am Donnerstag auch Ex-Löwe Vladan Lipovina stoppen können, erhöhen sich die Chancen, bald ein positives Punktekonto (aktuell 7:7) in der Bundesliga zu haben. Der Auswärtssieg hat Hunger auf mehr gemacht.

Ach ja: Uwe Gensheimer, der an diesem Dienstag seinen 35. Geburtstag feiert, wird dann übrigens wieder fehlen. Weil die Achillessehne schmerzt, fällt der Kapitän noch mehrere Wochen aus. Gärtner meinte: "Er hat sich zuletzt in den Dienst der Mannschaft gestellt. Wir haben ihn ein bisschen verheizt."

Kurz darauf war’s das mit den Fragen der Presse. Den Ausgang der Rittal-Arena fand Jannik Kohlbacher wie in früheren Tagen fast blind.

Und dann gab’s auch (endlich) was zu essen. Guten Appetit!