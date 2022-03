Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Mikael Appelgren hat zuletzt vor mehr als zwei Jahren ein Pflichtspiel absolviert. Vor exakt 734 Tagen war’s, am 8. März 2020, als die Bundesliga-Handballer der Rhein-Neckar Löwen mit 21:27 beim THW Kiel verloren.

Da war sein Kumpel Andreas Palicka noch nicht weg. Da hieß der Trainer noch Martin Schwalb. Da waren die Löwen noch (knapp) hinter den Spitzenteams, es gab noch keine Coronapandemie und es war Frieden in Europa.

Appelgren hielt damals sieben Bälle und kaufte sogar seinem Landsmann Niclas Ekberg einen Siebenmeter ab. Danach meinte er: "Wir haben gut gekämpft." Eine klassische Analyse.

Was hätte er wohl gesagt, wenn man ihm seine persönlichen kommenden zwei Jahre vorausgesagt hätte?

Nach drei Operationen an Knie und Schulter, etlichen körperlichen wie mentalen Rückschlägen, Pflichtspielen als Co-Trainer, Einheiten als Torwart-Coach und Schweißtropfen in der Reha-Abteilung könnte Mikael Appelgren schon am Sonntag (16 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen die MT Melsungen zurück in den Kader kehren.

"Ich weiß noch nichts", schmunzelte Ljubomir Vranjes am Freitagmittag, als er von der RNZ auf die mögliche Rückkehr – auch noch gegen Appelgrens ehemaligen Klub – angesprochen wurde. Vranjes meinte: "Er macht Fortschritte." Außerdem trainiere er schon mehrere Wochen gemeinsam mit der Mannschaft. Soll heißen: "Apfel" ist bald reif.

Wenn noch nicht am Sonntag soll Appelgren dann beim nächsten Auswärtsspiel in Balingen (das wären dann 746 Tage) sein Comeback geben. "So ist der Plan", sagte Vranjes: "Nach so einer langen Zeit ist es auch mental wichtig, den nächsten Schritt zu machen." Wichtig sei, dass "Apple" richtig gesund werde, auch im Hinblick auf die kommenden Jahre. Da wolle man nicht zu früh anfangen, so Vranjes, und generell keinerlei Risiko eingehen.

Risiko ist für die Rhein-Neckar Löwen auf Linksaußen wieder einmal unumgänglich. Der Finne Benjamin Helander (Sprunggelenk) wird definitiv noch nicht spielen können, Uwe Gensheimer (Achillessehne) sowieso nicht. Lion Zacharias (18) und David Moré (17), der gegen Minden zum Matchwinner wurde, dürfen wieder ran. Jugend forscht!

Löwen-Trainer Ljubomir Vranjes. Foto: vaf

"Wir haben gegen Melsungen nichts zu verlieren. Wir werden auch ein bisschen Risiko gehen", sagte Vranjes. So deutete er an, auch einige neue Dinge ausprobieren zu wollen. Insgesamt sieht er die Lage entspannt: "Wir sind kein Favorit mehr. Das ist die Realität, die wir akzeptieren müssen."

Und die sieht so aus: Die MT Melsungen ist momentan Tabellensechster, hat 17 Minuspunkte und ist seit fünf Liga-Spielen ungeschlagen. Das Pokal-Viertelfinale gegen Lemgo ging am Sonntag aber verloren.

Vranjes meint: "Sie spielen guten Handball, sie haben einen Lauf, sie sind individuell stark besetzt."

Neben aus dem Nationalteam bekannten Namen wie Timo Kastening, Silvio Heinevetter, Kai Häfner oder Julius Kühn kommt auch ein ganz besonderer Spieler zurück in die SAP Arena. Ex-Löwe Alexander Petersson ist mit inzwischen 41 Jahren zwar noch fitter als viele andere 30-Jährige – für 60 Minuten gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber wird’s für "Lexy" wahrscheinlich trotzdem nicht reichen.

"Wir brauchen einen guten Rückzug", sagte Vranjes: "Wir müssen laufen. Das wird entscheidend sein. Generell immer – nicht nur gegen Melsungen."

Und: Man müsse das Torwart-Duell für sich entscheiden. In Minden machte Winter-Neuzugang Joel Birlehm (9 Paraden/24 Prozent) ein ordentliches Spiel, blieb aber trotzdem hinter GWD-Schlussmann Malte Semisch (11/30 Prozent).

Und sollte tatsächlich Mikael Appelgren (wenn auch nur kurz) zwischen den Pfosten stehen, wird der Sport sowieso in den Hintergrund rücken. Dann wird’s emotional. Da ist die Quote ganz egal.