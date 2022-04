Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Die traditionelle Fragerunde mit Ljubomir Vranjes fand am Freitagmittag vor dem Abschlusstraining statt – auch am 1. April.

Der Trainer der Rhein-Neckar Löwen meinte lachend zur RNZ: "Ich hoffe, es kommt nachher kein Streich, aber ich hab’s natürlich im Hinterkopf."

Vranjes war gut drauf. Schließlich geht’s für ihn und seine Jungs an diesem Samstag (20.30 Uhr/Sky) in der Handball-Bundesliga mit einer ganz speziellen Begegnung weiter: Mit der SG Flensburg-Handewitt kommt nicht nur ein echtes Spitzenteam in die SAP Arena, sondern auch der Klub, für den "Ljubo" als Spieler, Sportlicher Leiter und Trainer sehr erfolgreich gearbeitet hat.

"Das ist immer besonders", sagte Vranjes: "Elf Jahre sind eine lange Zeit."

Der Schwede wurde als Chefcoach mit den Norddeutschen Champions-League-Sieger (2014) und gewann den DHB-Pokal (2015). Vranjes kennt zwar noch viele Menschen im Verein sehr gut, der Kontakt sei aber nur unregelmäßig: "Das ist das Negative an unserer Arbeit. Wir haben wenig Zeit, um zu telefonieren oder sich zu treffen. Ich sitze jetzt wieder seit heute früh in der Halle und arbeite – und das ist in Flensburg nicht anders."

Vorbildlich – harte Arbeit verlangt der Löwen-Trainer auch von seinen Spielern. Nachdem in der Liga auf drei Siege (Minden/Melsungen/Balingen) eine Niederlage (Berlin) folgte, hatte Vranjes nun eine Woche Zeit, um seine Jungs auf den Flensburg-Kracher vorzubereiten.

Lagergren wieder im Training

Er sagte, dass er mit den Einheiten sehr zufrieden sei, es ihn aber ärgere, nie mit allen Spielern voll trainieren zu können. Erfreulich: Europameister Albin Lagergren war nach seiner Erkrankung wieder mit in der Vorbereitung dabei. Vranjes: "Ich hoffe wirklich, dass er spielen kann."

Zur Vorbereitung gehörte auch, sich das Berlin-Spiel von vergangenen Sonntag noch einmal anzuschauen. Da war die erste Halbzeit überhaupt nicht gut – mit einer Acht-Tore-Hypothek ging’s in die Pause. "Ab und an fehlt uns die Disziplin", sagte Vranjes. Er meinte damit, dass die schlechte Phase zu lang war – und das Spiel quasi schon vorzeitig entschied.

Dann nahm er seine Brille ab und sagte: "Wir haben sehr viel darüber gesprochen. Wir müssen besonders gegen die Topmannschaften ruhig bleiben."

Noch direkt nach dem Abpfiff hatte Vranjes bemängelt, dass viel zu häufig unvorbereitete Würfe aus dem Rückraum genommen wurden, obwohl er eigentlich vorgegeben hatte, das Spiel breit zu machen. Vranjes: "Diese Würfe sind wie Süßigkeiten für die Torhüter."

Füchse-Keeper Dejan Milosavljev durfte – um im Bild zu bleiben – zehnmal naschen. Das Flensburger Gespann Benjamin Buric und Kevin Möller wird sicher nicht weniger Heißhunger haben.

Ein kleines Bonbon gab’s übrigens auch für Juri Knorr und Jannik Kohlbacher. Bundestrainer Alfred Gislason hat sie für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen die Färöer nominiert.

Ob sie das extra motiviert? Vranjes wird am Samstag beide in Topform brauchen. Der Trainer meint: "Wenn wir gut spielen, können wir auch Flensburg ärgern."

Und das war kein Aprilscherz.