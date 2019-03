Heidelberg. (bz/rodi/miwi) Neun Spieltage vor Schluss kommt ein spielfreies Wochenende selten gelegen. "Wir haben versucht den Rhythmus dementsprechend hochzuhalten und samstags sehr intensiv trainiert", erläutert Matthias Born, Trainer der FC-Astoria Walldorf, wie er die ungewöhnliche Situation bewältigt hat. Dazu haben ein paar Akteure in der eigenen U 23 im Verbandsliga-Topspiel gegen den VfR Mannheim (2:0-Sieg) ausgeholfen.

Am morgigen Samstag müssen die Walldorfer möglichst ohne Anlaufschwierigkeiten in das Duell mit Hessen Dreieich starten. Der Aufsteiger liegt als Vorletzter fünf Punkte hinter dem FC-Astoria. "Wir gehen das wie in den vergangenen Partien an", erinnert Born an die sieben Punkte aus den drei letzten Begegnungen, die gleichbedeutend mit einem wichtigen Schritt aus dem Tabellenkeller waren.

Gleichzeitig bessert sich die Verletztensituation. Pascal Pellowski und Niklas Horn, die beide gegen Ulm beim 2:1-Sieg zuschauen mussten, sind zurück im Mannschaftstraining. Da zudem keiner gesperrt ist, stehen Born bis auf die Langzeitverletzten Marcel Bormeth, Ilias Tzimanis sowie Mario Cancar alle Mann zur Verfügung.

Mit breiter Brust geht der SV Waldhof seine Reise in Richtung Schwäbische Alb an: "Wir haben bis jetzt im März alle Spiele gewonnen und können mit viel Selbstvertrauen nach Balingen fahren", schaut Marco Schuster auf den Samstag, wenn der Mittelfeldspieler mit seinem SV Waldhof um 14 Uhr bei der TSG Balingen antritt. "Man muss sich nur die Heimtabelle anschauen, und daher müssen wir gewarnt sein", weiß der 23-Jährige, dass es auch beim heimstarken Aufsteiger keine leichte Aufgabe wird.

Die Schwaben haben die Partie zum "Spiel des Jahres" erklärt und werden laut SVW-Coach Bernhard Trares ähnlich agieren wie die Nöttinger am Mittwoch im Pokalspiel. "Sie spielen auf Sicherheit und werden versuchen, schnell nach vorne zu spielen. Ihre Spezialität ist auch, mit taktischen Fouls das Spiel des Gegners zu verhindern", hat Trares beobachtet. Von daher sei die Partie in Nöttingen auch eine gute Vorbereitung gewesen. Verletzungsbedingte Ausfälle nach dem Pokalduell hat Waldhof nicht zu beklagen. Besser noch, Maurice Deville wird wieder zurückkehren, sodass der Coach eine weitere Alternative hat. "Unsere Stärke ist, dass wir in jedem Spiel zu unseren Chancen kommen", setzt Trares einmal mehr auf seine starke und ausgeglichene Offensivabteilung, um die nächsten drei Punkte auf dem Weg zur Meisterschaft einzufahren.

Nach einem spielfreien Wochenende geht es für die U 23 der TSG Hoffenheim schon am heutigen Freitagnachmittag um 16 Uhr darum, die kleine Negativserie von vier Partien ohne Sieg zu beenden. Beim FSV Mainz stehen Coach Marc Wildersinn Theodoros Politakis und Chidenu Ekene wieder zur Verfügung. "Wir wollen mal wieder gewinnen, das ist unser kurzfristiges Ziel", sagt der Hoffenheimer Trainer, der auf den gesperrten Andreas Ludwig verzichten muss. Weil die Mainzer sogar 17 Mal hintereinander nicht gewonnen haben, ist Wildersinn zuversichtlich, trotz anhaltender Personalnot mal wieder ein Erfolgserlebnis feiern zu können.