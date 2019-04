Von Christopher Benz

Walldorf. Matthias Born, Cheftrainer des FC-Astoria Walldorf, und Christian Preußer vom SC Freiburg II standen nach dem 2:2-Unentschieden ihrer beiden Fußball-Regionallisten gut gelaunt im Kabinentrakt beieinander. Die obligatorische Pressekonferenz wurde kurzerhand nach drinnen verlegt, schließlich herrschten draußen für April fast eisige sechs Grad Celsius.

"Ich denke, dass wir heute ein sehr gutes, weil ereignis- und chancenreiches Fußballspiel gesehen haben", konstatierte Preußer. Born pflichtete seinem Kollegen bei. "Wir haben durch die Bank weg mit viel Herz und Leidenschaft gekämpft", sagte er und versicherte Preußer, "dass ihr mit dem einen Punkt besser leben könnt".

Im Mittelfeld der Hausherren war Nico Hillenbrand mal wieder der unermüdliche Antreiber. Über die komplette Spielzeit stabilisierte er im Verbund mit Kapitän Tim Grupp die Hintermannschaft von der Sechserposition aus. "Wie wir heute gegen den Ball gearbeitet haben, war ganz große Klasse", lobte "Hille" zuerst seine Kollegen. Der 31-jährige Rauenberger, der seit der Winterpause fest zum Regionalliga-Kader gehört, war am Samstagnachmittag der beste Akteur auf dem Rasen des Dietmar-Hopp-Sportparks, peitschte die Mannschaft immer wieder nach vorne und avancierte selbst zum Kilometerfresser.

Da kommt zwangsläufig die Frage auf, ob Hillenbrand im Sommer wieder zurück in die U 23 geht oder in der ersten Mannschaft bleibt. "Wir haben schon darüber gesprochen, ich kann aktuell aber noch nicht sagen, wie wir es handhaben", erläuterte er, stellte aber klar, "dass ich definitiv in Walldorf bleibe und auch noch einen Vertrag für nächstes Jahr habe". Sein Trainer bezeichnete ihn treffend als "Mentalitätsspieler". Doch die Walldorfer traten auch geschlossen stark auf.

Das Duell mit den Breisgauern hatte einiges zu bieten, Freiburgs U 23 besaß eine ansprechende Spielanlage, die von den Gastgebern immer wieder sehr früh im Aufbau attackiert wurde. Dieses laufintensive Vorgehen kostet zwar viel Kraft, ist aber ein erfolgversprechendes Mittel gegen technisch versicherte Gegner. Daher verwunderte es nicht, dass die erste große Gelegenheit den Hausherren gehörte. Ein vorzüglicher Spielzug über Grupp und den wieder einmal glänzend aufgelegten Minos Gouras endete bei Erik Wekesser, der aus bester Position nur das Außennetz traf (19.). Keine ganze Zeigerumdrehung später bewies der Fußballsport, wie bitter er in manchen Momenten sein kann. Christoph Daferner umkurvte Rennar und schob zum 0:1 ein.

"Zum Glück konnten wir recht schnell ausgleichen", durfte Born fünf Minuten darauf durchatmen. Das 1:1 lief nach dem Schema der vergangenen Wochen ab. Vorlage Gouras, Tor Wekesser, der dort stand, wo ein Stürmer stehen muss. Zwar hätte Daferner kurz vor der Pause Freiburg erneut in Führung schießen können, das wäre angesichts des Spielverlaufs jedoch ein Stück weit unverdient gewesen.

Der zweite Abschnitt war phasenweise ein offener Schlagabtausch, innerhalb von sechs Minuten fielen die restlichen beiden Treffer des Tages. Zuerst schnürte Wekesser seinen Doppelpack (52.), ehe Sachanenko nach einer Ecke technisch hochwertig das 2:2 besorgte (58.). Freiburg wurde kurz darauf ein Treffer wegen einer vermeintlichen Abseitsposition aberkannt, für Walldorf vergab der zweifache Torschütze die größte Chance auf den Sieg: Thiede entschärfte Wekessers Strafstoß, da er sich für die richtige Ecke entschied (74.).

FC-Astoria Walldorf: Rennar - Goß, Nyenty, Schaffer, Hofmann - Fahrenholz (70. Groß), Hillenbrand, Grupp, Gouras (83. Schön) - Wekesser, Sahin (88. Kranitz).

SC Freiburg II: Thiede - Fellhauer, Sachanenko, Busam, Hug - Torres (70. Nieland), Rüdlin - Borrello, Roth (80. Boukhalfa), Daferner - Pieringer (90. Rodewald).

Schiedsrichter: Marc Philip Eckermann (Breuningsweiler); Zuschauer: 388; Tore: 0:1 Daferner (20.), 1:1 Wekesser (25.), 2:1 Wekesser (52.), 2:2 Sachanenko (58.).