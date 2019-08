Heidelberg. (bz/miwi) Es ist eine Momentaufnahme, die sich manch ein Walldorfer vielleicht sogar ausdruckt und übers Bett hängt: Der FC-Astoria kletterte dank des 3:0-Erfolgs gegen die TSG Hoffenheim II zumindest für die Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf Rang eins der Regionalliga. Die Freude darüber war beim letztjährigen 13., der die vergangene Vorrunde sogar auf dem vorletzten Rang abgeschlossen hatte, verständlicherweise groß. "Dieses Gefühl kennen wir gar nicht, aber es macht richtig Spaß auf die Tabelle zu schauen", kann FCA-Trainer Matthias Born ein Schmunzeln nicht unterdrücken.

Weiter geht es bereits am Samstag mit einem erneuten Heimspiel gegen den 1.FSV Mainz 05 II (14 Uhr). "Für mich ist das ein Kandidat für einen der ersten vier Plätze", hält Born große Stücke auf die Bundesliga-Reserve, "denn sie haben sich im Sommer sehr gut verstärkt."

Neben Simon Kranitz (Kreuzbandriss) fällt mit Tim Fahrenholz ein zweiter Akteur mindestens für die Vorrunde aus. Nachdem sich der Mittelfeldmann im ersten Heimspiel gegen den FSV Frankfurt die Schulter ausgekugelt hatte, wurde er mittlerweile operiert.

Bei der am Dienstag unterlegenen TSG Hoffenheim II (Coach Marco Wildersinn: "Ich hatte gehofft, die Jungs nehmen das Spiel als Derby an, kratzen und beißen") geht es nun darum, im Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen Kickers Offenbach wieder ein anderes Gesicht zu zeigen. Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen ist die Wildersinn-Elf insgesamt ja ordentlich in die Saison gestartet, dennoch sieht der Fußballlehrer noch in vielen Bereichen Möglichkeiten zur Steigerung. Gegen die Offenbacher wird das notwendig sein, wenn die Hoffenheimer eine Niederlage vermeiden wollen, denn die Hessen streben den Aufstieg in die Dritte Liga an - und sind mit zehn Punkten aus vier Partien gut in die Runde gestartet. "Da werden wir voll gefordert werden", sagt Wildersinn (Foto: Pfeifer), ist sich gleichzeitig aber auch der Ausgangslage bewusst, dass die TSG diesmal aus einer Außenseiterrolle heraus in die Partie gehen kann. "Das kann hilfreich sein, trotzdem müssen wir aber besser in den Zweikämpfen sein und uns wehren", fordert der TSG-Coach.

In der Fußball-Oberliga steht der SV Sandhausen II stets vor derselben Herausforderung: Egal, gegen wen es geht, die Gegner sind immer erfahrener. "Dessen sind wir uns bewusst und wissen daher umso mehr, dass wir immer an unsere Leistungsgrenze gehen müssen, um erfolgreich zu sein", beschreibt SVS-Trainer Frank Löning, wie er seine Mannschaft Woche für Woche auf die jeweils anstehende Partie vorbereitet.

Am Samstag dürfen die jungen Talente aus dem Hardtwald zum zweiten Mal in Serie daheim antreten. Gegner ist der 1.CfR Pforzheim (14 Uhr). Obwohl erst zwei Spieltage absolviert sind, haben beide bereits gegen Bissingen gespielt. Sandhausen holte vor zwei Wochen einen Punkt beim FSV, Pforzheim hat sein Heimspiel vor Wochenfrist 3:1 gewonnen.

Von den Verletzten kehren in den kommenden beiden Wochen einige in den Kader zurück. "Grundsätzlich sind wir gut besetzt und hoffen, dass sich die Jungs selbst belohnen und den ersten Dreier einfahren", zeigt sich Löning optimistisch.