Sinsheim. (wauc) Die U23 der TSG Hoffenheim hat aus ihrer "Heimspielwoche" nach dem 1:1 am Montag gegen den VfB Stuttgart II und dem 3:3 (2:2) am Samstag gegen Aufsteiger SC Hessen Dreieich nur zwei Zähler mitgenommen. Bei den drei Gegentreffern gaben die Hoffenheimer, die zwei Mal einem Rückstand hinterherliefen, keine gute Figur ab. "Wir haben die frühe Führung zu einfach verschenkt", haderte Trainer Marco Wildersinn mit der Anfangsphase, in der Johannes Bender erst ein Traumtor aus 22 Metern gelang (3.), der aber eine Minute später mit einem Fehlpass den Ausgleich durch Toni Reljic einleitete.

Die Regionalliga-Neulinge kamen keineswegs als gewöhnlicher Tabellenletzter ins Dietmar-Hopp-Stadion. Der erst 2013 gegründete finanzstarke Klub rüstete nach einem Fehlstart mit fünf Ex-Profis kräftig nach. Mit Zubayr Amiri steht zudem der Cousin von TSG-Profi Nadiem Amiri im Dreieicher Kader, und der traf Mitte der ersten Hälfte zur überraschenden 2:1-Führung. Hoffenheims Bester Chinedu Ekene traf schließlich aus dem Gewühl zum 2:2 (36.). Nach der Pause zollten beide Teams dem Sommer-Wetter im Oktober Tribut. Emilian Lässig ließ sich an der Eckballfahne den Ball abluchsen und in der Folge schnürte Reljic seinen Doppelpack (65.). "Immerhin haben wir den Ausgleich erzwungen", so Wildersinn über den Foulelfmeter in der 83. Minute, den Thomas Gösweiner sicher verwandelte. Für den Österreicher war es Saisontor Nummer sieben - Liga-Spitze.

Dennoch war Wildersinn, der aufgrund mehrerer Länderspiel-Abstellungen auf viele Stammkräfte verzichten musste, alles andere als zufrieden: "Wir haben das Spiel dominiert, uns aber durch dumme Fehler um den Lohn unserer Bemühungen gebracht."

Hoffenheim: Drljaca - Szarka, Chana, Strompf, Lässig - Ludwig, Bender, Politakis (66. Gösweiner) - Alberico (69. Monteiro-Mendes), Ekene (75. Foshag), Wähling.

Dreieich: Kleinheider - Opper (75. Hagley), Streker, Rau, Djakpa - U. Hesse, Henrich, Alikhil (24. Boukayouh), Amiri - Lagator, Reljic (80. Özer).

Schiedsrichter: Gaetano Falcicchio (Konstanz); Zuschauer: 200; Tore: 1:0 Bender (3.), 1:1 Reljic (4.), 1:2 Amiri (25.), 2:2 Ekene (36.), 2:3 Reljic (65.), 3:3 Gösweiner (83., Strafstoß).