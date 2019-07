Sinsheim. (wauc) Der Start in die neue Regionalliga-Saison ist der U23 der TSG Hoffenheim missglückt. Gegen den Drittliga-Absteiger VfR Aalen unterlag die Elf von Trainer Marco Wildersinn vor 503 Zuschauern im Dietmar-Hopp-Stadion mit 1:2 (0:2), der Anschlusstreffer durch Enes Tubluk fiel zu spät. "Aufgrund der ersten Halbzeit ist das Ergebnis berechtigt", gab ein enttäuschter Wildersinn nach 90 Minuten zu. Neben den verletzten Neuzugängen Frank Kovacevic, Kennet Hanner-López und Jan Ferdinand musste der TSG-Trainer auch auf den angeschlagenen Kapitän Philipp Strompf sowie auf Ilay Elmkies verzichten, der erst am Vortag vom Trainingslager mit den Profis in den Kraichgau zurückgekehrt war.

Nach einem Warnschuss Kevin Hoffmanns (Pfosten, 9.) ging das Team von der Ostalb nur wenige Minuten später in Führung, als Dijon Ramaj aus spitzem Winkel abstaubte (13.). Der frühe Rückstand hemmte die Hoffenheimer und als Nikolaos Dobros ungestört von der linken Außenbahn flanken durfte, war in der Mitte erneut Ramaj zur Stelle (26.). Kurz vor der Pause lenkte TSG-Schlussmann Stefan Drljaca einen Drehschuss des aufgerückten Tim Grupp an den Pfosten (41.).

"Uns haben ein paar Prozentpunkte gefehlt und Aalen war in der Chancenverwertung eiskalt", so Wildersinn, der nach dem Wechsel eine offensivere Ausrichtung wählte. Zwar ließ "Hoffe zwo" im zweiten Durchgang nichts mehr zu, zu mehr als Tubluks Anschlusstreffer in der 83. Minute reichte es allerdings nicht. Zuvor hatte Tim Linsbichler, nachdem Bernhardt bereits geschlagen war, im Fallen von der rechten Strafraumgrenze das leere Tor verfehlt (64.). Der VfR verwaltete die Führung in der Schlussphase relativ sicher, sodass auch Wildersinn zu geben musste: "Wir haben es nicht mehr geschafft, eine Chance zum 2:2 zu kreieren. Wir müssen hier abgezockter werden."

Hoffenheim: Drljaca - Görlich, Chana, Fennell, Beyreuther - Lengle (46. Ekene), Szarka - Alberico (81. Signorelli), Ludwig, Monteiro-Mendes (71. Tubluk) - Linsbichler

Aalen: Bernhardt - Knipfer, Windmüller, Appiah, Sakai - Grupp - Ramaj (71. Schmitt), Hoffmann, Bux (88. Tyminski), Dobros - Vastic (83. Senger)

Tore: 0:1 Ramaj (13.), 0:2 Ramaj (26.), 1:2 Tubluk (83.)

Zuschauer: 503

Schiedsrichter: Patrick Kessel (Norheim).