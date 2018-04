Von Claus Weber

Walldorf. Keine Schützenhilfe vom Kooperationspartner: Am Freitagabend verlor Fußball-Regionalligist FC-Astoria Walldorf sein Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim II 0:2 (0:1). Während die Kraichgauer ihren guten sechsten Tabellenplatz festigten, müssen die Astorstädter weiter zittern. Der Vorsprung des Tabellenelften auf die drei Abstiegsränge ist zwar komfortabel - aber im schlimmsten Falle könnte es zwei weitere Teams erwischen.

"Das könnte für uns noch gefährlich werden", sagte ein enttäuschter FCA-Chef Willi Kempf: "Ich schätze, dass wir noch sechs Punkte brauchen und ich hoffe, dass wir die schon bald holen werden - das würde meine Nerven schonen."

Dabei begannen die Walldorfer gar nicht schlecht, waren in der ersten halben Stunde die bessere Elf und hatten durch Nikolai Groß (10., 18.), Christopher Hellmann (13.) und Marcel Carl (35.) gute Möglichkeiten. "Wir haben unsere Chancen nicht genutzt, deshalb war die Niederlage verdient", sagte FCA-Trainer Matthias Born: "Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass da am Ende noch einer rein rutscht."

Dann kam Hoffenheim stärker auf und wäre in der 31. Minute beinahe in Führung gegangen, als FCA-Verteidiger Philipp Strompf einen harmlosen Schuss an den Pfosten abfälschte. Sechs Minuten später zappelte der Ball dann aber im Walldorfer Netz. Nico Hillenbrand vertändelte das Spielgerät - eine gute Vorlage für Hoffenheims auffälligen Stoßstürmer Prince Osei Owusu, der sich die Chance nicht nehmen ließ und aus elf Metern einschob (37.).

Kurz nach der Halbzeit konnte sich Walldorfs Torwart Jürgen Rennar mit einer guten Reaktion beim Schuss von Rossipal zwar auszeichnen (52.), doch in der 69. Minute war er machtlos. Den Hammer von Owusu konnte er noch abklatschen, der Nachschuss von Nicolas Wähling war allerdings nicht zu halten - 0:2. "Wir haben zum richtigen Zeitpunkt unsere Tore gemacht", sagte TSG-Trainer Marco Wildersinn, "und am Ende haben wir gut verteidigt." Zuvor hatte Walldorf die Chance zum Ausgleich verstreichen lassen. Nach Hofmanns Flanke schoss Carl vorbei (65.). Am Ende hatte Willi Kempf dann doch noch etwas Nachsicht mit seinen Kickern: "Das war das vierte Spiel in zehn Tagen. So oft spielen die nicht mal in der Bundesliga."

Walldorf: Rennar - Hofmann, Nyenty, Strompf (73. Kiermeier), Pellowski - Hillenbrand (69. Meyer), Grupp - Hellmann, Kern - Carl, Groß (61. Weckesser).

Hoffenheim: Kobel - Dehm, Hüttl, Schaffer, Rossipal - Szarka, Waack - Wähling, Bühler (83. Bender), Politakis (53. Viventi) - Owusu (76. Ikpide).

Schiedsrichter: Herbert (Nüsttal); Zuschauer: 508; Tore: 0:1 Owusu (37.), 0:2 Wähling (69.).