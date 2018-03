Von Joachim Klaehn

Im digitalen Zeitalter geht alles ganz fix. Da tanzt der südkoreanische Tiger in Pyeongchang durch das Arena-Fünfeck - und wir als RNZ-Redaktion erhalten gleichzeitig Nachrichten und Bilder per WhatsApp oder via soziale Medien. Hinter Fahnenträger Eric Frenzel laufen die Kufencracks der Adler Mannheim.

Sie haben mehr Spaß als zuletzt in der DEL. Hanns-Michael Hölz aus Heidelberg, Präsident von Snowboard Germany, sitzt mittendrin in der olympischen Familie, im Abschnitt C. Einmarschkarten sind Mangelware. "Nord- und Südkorea unter einer Flagge - eindrucksvoll und sehr emotional", schreibt Hölz mit Herz im Telegrammstil.

Symbolik pur. Eine schöne, aber nicht verschwenderische Show. Bei Hundekälte. Unser Korrespondent Florian Haupt berichtet über "gefühlt minus 20 Grad" und "starken Wind". Selbst lange Unterhosen und Skisocken schützen kaum. Wärme schlägt auch IOC-Boss Thomas Bach nicht entgegen.

Im Deutschen Haus wird abends an den Tischen gefrotzelt: Ob sich der "Ober-Olympier" mit seiner Rede für den Friedensnobelpreis bewerben woll(t)e? Unter die Gäste mischt sich Altkanzler Gerhard Schröder (73) mit seiner neuen südkoreanischen Lebensgefährtin Soyeon Kim (48). Ute Maag aus Mannheim, Geschäftsführerin vom Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS), zieht ein Grillrestaurant der Zeremonie vor. Eine Entscheidung gegen die Erkältung - und die Kälte.