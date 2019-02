Heidelberg. (wob) Der Sonntag soll den Amateuren gehören. Die kleinen Vereine sollen für die Nachwuchsförderung besser entschädigt werden. Der Verband muss seine Einnahmen transparenter machen, soll erklären, was mit den Gebühren passiert. Das sind einige der Themen, die am Donnerstagabend in der Podiumsdiskussion mit Spitzen-Funktionären und Vertretern von Amateurklubs auf der Tagesordnung stehen werden.

Mit dabei ist auch Gernot Jüllich. Der Ex-Profi hat in einem Aufsehen erregenden Interview mit der RNZ die Missstände im Amateurfußball beschrieben, aber gleichzeitig auch Lösungs-Vorschläge unterbreitet. An seiner Seite werden Joseph Weisbrod, sprachgewaltiger Medienchef des ASC Neuenheim, Stephan Anweiler, Trainer des VfB St. Leon II, Dimitrios Chrisafis, Jugendtrainer bei der SG Oftersheim, und Philipp Richter von den Freien Turnern Kirchheim die Position der Amateurklubs vertreten. "Die Resonanz ist überwältigend", sagt Richter, "selbst aus dem Odenwald und Kraichgau gab es Anfragen."

Inzwischen besteht sogar Kontakt zu Engelbert Kupka. Der frühere Präsident von Ex-Bundesligist Unterhaching ist prominenter Anwalt der wachsenden Unzufriedenheit bei den Amateuren. "Ich finde es gut, dass die Rhein-Neckar-Zeitung den kleinen Klubs ein Forum gibt", sagt Kupka.

Der badische Fußballverband wird am Donnerstagabend durch seinen Präsidenten Ronny Zimmermann, dessen Stellvertreter Rüdiger Heiß und den Heidelberger Fußball-Chef Johannes Kolmer vertreten. Moderator der Veranstaltung, die um 18.30 Uhr, im Klubhaus der Freien Turner, der Trattoria Vecchia Bari in der Pleikartsförster Straße 95, beginnt, ist RNZ-Fußballexperte Christopher Benz.