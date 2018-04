Von Roland Karle

Obrigheim. Bei der Gewichtheber-Europameisterschaft in Bukarest landete Matthäus Hofmann mit einem Zweikampfergebnis von 364 Kilo auf Rang 5. Im Reißen wiederholte der 23-Jährige mit 172 Kilo seinen persönlichen Rekord und erreichte seine bislang beste EM-Platzierung. Eigentlich kann sich der Gewichtheber über eine gelungene Rückkehr auf internationaler Bühne freuen. Tut er aber nicht.

Hofmann hadert: "Ich habe keine richtige Wettkampfspannung hinbekommen. Bei guter Tagesform wäre deutlich mehr drin gewesen." Vor allem im Stoßen (6. Platz) blieb der ehrgeizige Sportler mit 192 Kilo und nur einem gültigen Versuch unter seinen Möglichkeiten. Vor drei Wochen im Bundesliga-Duell beim TB Roding hatte er erstmals 201 Kilo bewältigt und wenige Tage vor seinem EM-Auftritt im Training 211 Kilo vom Bock gestoßen.

Bei seinem Comeback auf internationalem Parkett konnte er an diese Leistungen nicht anknüpften. Der Schwergewichtler kämpfte zwar - er steigerte zunächst um sechs, im dritten Versuch um acht auf 200 Kilo - und setzte die Lasten um, brachte sie aber nicht regelkonform über Kopf. "Die Gewichte waren vorbereitet und nicht zu schwer. Aber beim Ausstoßen hatte ich keine Chance. Es lief einfach nicht rund", so Hofmann.

Es spricht für den Sportsmann, dass er nicht den unverschuldeten Ausrutscher im Reißen dafür verantwortlich machte. Die EM-Bühne in Bukarest war nämlich alles andere als trittfest, was die deutsche Delegation auch reklamierte. Als sich Hofmann mit 172 Kilo in den Händen aus der Hocke aufrichten wollte, rutschte er mit dem linken Fuß zur Seite und musste den Versuch abbrechen. Daraufhin gewährte ihm die Jury eine Wiederholung. Trotz nur kurzer Verschnaufpause und leichter Beschwerden an Knie und Leiste riss Hofmann die Hantel nach oben. Dadurch sicherte sich der Gewichtheber des SV Obrigheim den 5. Platz in der ersten Teildisziplin. Mit 175 Kilo, also drei Kilo mehr, hätte er Bronze gewonnen; Silber gab’s dieses Mal für 176 Kilo.

Vorm Rückflug am Montagmittag gab sich Hofmann selbstkritisch. "Das war kein Totalausfall, aber viel weniger als erhofft. Ich bin enttäuscht." Sein Trainer Oliver Caruso zieht ein differenziertes EM-Fazit: "Matthäus hat nach seiner langen Verletzungspause wieder internationales Niveau erreicht und er hat stark gerissen. Im Stoßen hätte ich mir gewünscht, dass ihm zumindest ein weiterer gültiger Versuch gelingt."

Trainer und Athlet werden den EM-Wettkampf eingehend analysieren, aber dann schnell abhaken - und weitermachen. Schon am kommenden Samstag im Bundesliga-Heimkampf des SV Obrigheim gegen den AC St. Ilgen werden Hofmann und Teamkollege Nico Müller, der frischgekürte Europameister, wieder die Hantel schwingen.