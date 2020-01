Tobias Weis wünscht sich: Die Leute sollen sagen, so verkehrt ist der Junge nicht. Kann der Ex-Profi als Neuzugang bei der SG Horrenberg was für sein Image tun? Foto: vaf

Von Wolfgang Brück

Dielheim-Horrenberg. Ein Nationalspieler in der Kreisliga? Ein Gerücht elektrisiert die Fußballfreunde der Region. Es heißt, dass sich die SG Horrenberg mit dem ehemaligen Hoffenheimer Bundesliga-Profi Tobias Weis verstärken will. Tatsache ist, dass sich der 34-jährige Heilbronner in seiner möglicherweise neuen sportlichen Heimat schon umgeschaut hat. Er sah im November den Horrenberger 1:0-Sieg gegen die Spielvereinigung Baiertal.

Wir wollten wissen: Wie weit ist der Sensations-Transfer gediehen? Erster Anruf am Dienstag bei Thomas "Ede" Rothenberger. "Ich habe auch davon gehört, dass es ein Interesse an Tobias Weis gibt. Genaues weiß ich aber nicht", teilt der 60-jährige Erfolgstrainer mit, der die SG Horrenberg an die Spitze führte.

Boss Andreas Rensch: „Tobias und ich verstehen uns gut.“ Foto: Pfeifer

Der nächste Anruf bringt Klarheit. Der Horrenberger Vorsitzende Andreas Rensch bestätigt: "Ich habe Kontakt mit Tobias Weis. Es ist privater Natur. Wir verstehen uns gut." Auf seine Einladung sei der Nationalspieler zum Heimspiel gegen Baiertal gekommen. Rensch: "Er hat sich positiv über das Niveau der Kreisliga und unserer Mannschaft geäußert."

Rensch versicherte: Über einen möglichen Wechsel sei noch nicht gesprochen worden. Aber: Ausschließen mag der 49-jährige Bankkaufmann eine Verpflichtung nicht. "Wenn Tobias mir sagen würde, kann ich bei euch spielen, hätten wir eine neue Situation", erklärt der Boss. Auf keinen Fall werde es einen Alleingang geben, beteuert Rensch. Trainer Rothenberger sowie Marcel Bauer, Hartmut Herrmann und Christian Heid vom Spielausschuss würden mit in die Entscheidung eingebunden.

"Die SG Horrenberg hat einen guten Ruf als seriöser und solide geführter Verein. Das soll auch so bleiben", sagt der Präsident. Im Mai sind Neuwahlen. Rensch kandidiert wieder. Die Bilanz der ersten zwei Jahre kann sich sehen lassen.

Hinter Tobias Weis liegt eine bewegte Karriere. Seine beste Zeit hatte er bei der TSG Hoffenheim, mit der er 2009 Bundesliga-Herbstmeister wurde. Bayern München zeigte damals Interesse. In Dubai bestritt der gebürtige Schwäbisch Haller beim 7:2 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate sein erstes, allerdings auch einziges Länderspiel.

Denn später waren die Schlagzeilen nicht mehr ganz so positiv. Von Manager Ernst Tanner aussortiert, durfte er zwar unter Nachfolger Markus Babbel noch mal einen Vier-Jahres-Vertrag unterschreiben, doch nach 109 Bundesliga-Spielen mit drei Toren endete die Karriere im Kraichgau in der berühmt-berüchtigten "Trainingsgruppe 2".

Beim Rosenmontagsball in Neckarsulm im Februar 2013 fielen Weis und Kumpel Wiese – der eine als Neandertaler, der andere als Sträfling – unangenehm auf. Auch sportlich lief es nicht mehr rund. Weder bei Eintracht Frankfurt noch beim Zweitligisten VfL Bochum, wohin er ausgeliehen wurde, war er Stammspieler.

Im Sommer vergangenen Jahres feierte der ehemalige Star ein überraschendes Comeback. Für den Landesligisten TSV Weilimdorf bestritt er sieben Spiele. Doch Privates und Geschäftliches hat jetzt Priorität. Mit seiner Frau Derya hat der Ex-Profi zwei Kinder, er betreibt drei Pinserias. Pinsas sind die edlere Variante von Pizzen.

Trainer Thomas „Ede“ Rothenberger. Foto: Pfeifer

"Ich möchte, dass die Leute irgendwann mal sagen: So verkehrt ist der Junge nicht", wünscht sich der zuweilen Verkannte. Weis weiß: Sein Image könnte besser sein. Er glaubt, es werde ihm nicht gerecht. "Ich bin kein schwieriger Typ. Man muss mich nur richtig anpacken", meint er. Thomas "Ede" Rothenbergers Führungs-Qualitäten werden gerühmt.

Wird es bald heißen? Ede, übernehmen Sie.