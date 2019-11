Von Eric Schmidt

Sinsheim. Ein paar seiner Spieler hatten die Hoffnung, dass er es sich vielleicht doch noch anders überlegt. Er tat es nicht. Als Volker Keitel am Dienstagabend zum Trainingsgelände in die Lilienthalstraße fuhr, stand sein Entschluss unumstößlich fest. Er besprach sich ein letztes Mal mit den Verantwortlichen, er verabschiedete sich von der Mannschaft und gab den Schüssel ab. „Es gibt kein Zurück“, stellte Keitel klar.

Der 58-Jährige ist nicht mehr Trainer von Türk Gücü Sinsheim. Nur wenige Monate nach dem Aufstieg in die Fußball-Kreisliga legte der Erfolgscoach mit sofortiger Wirkung sein Amt nieder. Es waren nicht die sechs Spiele ohne Sieg, die ihn zu diesem Schritt bewogen. Es waren auch nicht atmosphärische Störungen innerhalb des Teams, von denen zuletzt zu hören war. Ausschlaggebend für Keitels Rücktritt war der tätliche Angriff eines Zuschauers bei der 2:4-Niederlage im Spiel beim VfB Eppingen II.

Was genau vorfiel am Sonntag in Eppingen, dazu will Keitel nicht viel sagen. Nur soviel: Ein Türk-Gücü-Zuschauer hatte sich wiederholt über den Schiedsrichter geärgert und seinem Unmut lautstark Luft gemacht. Keitel versuchte beruhigend einzuwirken. Es kam zum Disput, irgendwann ging der Türk-Gücü-Fan den Türk-Gücü-Trainer dann tätlich an. Keitel bekam einen Schlag auf die Schulter ab – für den Coach ein absoluter Grenzübertritt.

„Egal, wo ich Trainer war: Ich habe immer gesagt: Wenn dich einer anlangt, ist Schluss“, erklärt Keitel und betont: „Ich bin nicht hingefallen, mir ist nichts passiert. Aber das war zu viel. Gewalt hat auf dem Sportplatz nichts zu suchen.“ Noch am selben Abend gab er den Verantwortlichen und Spielern seinen Rücktritt bekannt. Alle Versuche, ihn umzustimmen, schlugen fehl.

Keitel geht schweren Herzens. Er, der nach seiner Zeit bei der SpG Kirchardt/Grombach bereits Trainer-Rentner war, hatte im Sommer 2018 bei Türk Gücü ein Comeback gefeiert. Wieder eingestiegen zu sein, hat er nie bereut. Er ging auf in seiner Arbeit und fühlte sich schnell heimisch – „Volkan“ Keitel wurde Volker Keitel scherzhaft immer wieder genannt. Mit großem menschlichem Gespür und viel taktischem Geschick formte er aus der Mannschaft eine Spitzenmannschaft. Die Spieler schätzten seine freundliche, fast väterliche Art und zeigten, was sie können. In der Kreisklasse A wurde die TG mit dem besten Angriff Tabellendritter, in der Relegation überrannte sie Türkspor Eppingen, das mit einem 2:0 sehr, sehr gnädig davon gekommen war.

Auch in der Kreisliga sorgte Türk Gücü zunächst für Tore und Furore. Der Aufsteiger gewann mit 7:2 beim VfB Bad Rappenau und 5:3 beim TSV Waldangelloch, die ersten sechs Spiele blieb er ungeschlagen. Nebenbei bestritt Volker Keitel die Keitel-Derbys gegen seinen Bruder Michael Keitel, der Trainer der SG Waibstadt ist, und seinen Neffen Julian Keitel, der für den TSV Steinsfurt als Spielertrainer angreift. Besonders gefreut hat den Trainer-Routinier die zwischenzeitliche Tabellenführung: „Das war das erste Mal, dass ich in der Kreisliga ganz vorne war.“

Eineinhalb Jahre arbeitete Keitel für Türk Gücü – er hätte sich auch vier, fünf Jahre vorstellen können. Zusammen mit den Teammanagern plante er bereits die Rückrunde und die kommende Saison. Nun kommt alles anders – Keitel wünscht der TG auf ihrem weiteren Weg alles Gute. „Es ist eine richtig tolle Mannschaft. Auch mit den Verantwortlichen kann man sehr gut zusammenarbeiten.“ Dass er jetzt gehe, habe nichts mit dem Verein und nichts mit den Spielern zu tun. „Das ist allein meine Sache.“

Ob er jetzt endgültig aufhört als Trainer? „Stand jetzt auf jeden Fall“, antwortet Volker Keitel gegenüber der RNZ und kündigt an, von Sportplätzen vorerst fernzubleiben. Keitel verweist auf das „Aggressionspotenzial“, das es auf und rund um den Sportplatz mittlerweile gebe: „Wenn man Angst haben muss, wenn man sich umdreht, dann ist das nicht mehr mein Sport.“