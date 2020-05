Von Christoph Ziemer

Heidelberg. Ungewöhnliche Zeiten erfordern manchmal ungewöhnliche Maßnahmen. Während in der Formel 1 in diesem Jahr noch keine Runde gefahren wurde, ist der Kampf um die Cockpits für 2021 bereits voll im Gang. Das Aus von Sebastian Vettel bei Ferrari hat in der Königsklasse eine Kettenreaktion in Gang gesetzt, deren Folgen auf dem Fahrermarkt noch nicht absehbar sind.

Dass Ferrari nur zwei Tage nach dem verkündeten Abschied von Vettel bereits Carlos Sainz als Nachfolger des Heppenheimers präsentierte, lässt darauf schließen, dass in Maranello das Interesse an einer Vertragsverlängerung mit dem Deutschen nicht allzu groß gewesen sein dürfte.

"In den fünf Saisons, die er schon hinter sich hat, hat Carlos bewiesen, dass er sehr talentiert ist. Er hat die technischen Fähigkeiten und die richtige Einstellung, um sich ideal in unsere Familie einzufügen", freut sich Teamchef Mattia Binotto bereits auf seinen Neuzugang.

Mit der jüngsten Fahrer-Paarung seit 53 Jahren geht Ferrari neue Wege, beginnt in Maranello ein neuer Zyklus. Gleichzeitig aber mahnt Binotto, dass der Weg zurück an die Spitze steinig werden dürfte: "Es wird eine lange Reise werden, angesichts der finanziellen und regulativen Situation, in der sich plötzlich so viel ändert. Mit dem Talent und den Fahrer-Persönlichkeiten von Charles und Carlos ist das die bestmögliche Kombination, um unsere Ziele zu erreichen."

Höchstes Lob erhält Sainz von seinem Landsmann Fernando Alonso. "Er schlägt sich großartig", adelt der zweifache Weltmeister den Ferrari-Neuzugang: "Er hatte immer starke Teamkollegen und hat sich dabei sehr, sehr konkurrenzfähig erwiesen. Carlos hat eine große Zukunft vor sich."

Das Aufgabenprofil des 25-Jährigen, der als großer Fan von Real Madrid gilt, ist bei Ferrari klar umschrieben: Der Spanier kommt als schnelle Nummer zwei nach Maranello. Charles Leclerc besitzt einen Fünf-Jahres-Vertrag und gilt als kommender Weltmeister. Ferrari wird ab sofort zur "Scuderia Leclerc" umgebaut. Sainz ist im Gegensatz zu Vettel dazu bereit, sich vorerst dem neuen Ferrari-Regenten unterzuordnen.

Seit Donnerstag steht auch fest, wer der Nachfolger des Spaniers bei McLaren wird: Daniel Ricciardo. Der Australier, der über seine Corona-Gehaltskürzung bei Renault alles andere als begeistert gewesen sein soll, wird die Franzosen nach nur zwei Jahren verlassen. Der Abschied dürfte frostig ausfallen. "In unserem Sport sind gegenseitiges Vertrauen und Geschlossenheit entscheidende Werte für ein Werksteam", sagt der düpierte Teamchef Cyril Abiteboul zum überraschenden Weggang seines Topstars – ohne Ricciardo beim Namen zu nennen.

Die Tür bei McLaren ist für Sebastian Vettel damit definitiv verschlossen. Bei Mercedes laufen zwar die Verträge von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas aus. Die Chance auf ein Cockpit dürfte Vettel dort allerdings nur erhalten, wenn Weltmeister Hamilton die Silberpfeile verlässt – wovon nach derzeitigem Stand kaum auszugehen ist.

Auch wenn der Formel-1-Abschied des Heppenheimers näher rückt, könnte es für den 32-Jährigen auch Grund zur Freude geben: Eine Rückkehr von Hockenheim in den Rennkalender scheint offenbar möglich. Nach Bild-Informationen soll Hockenheim am 9. August als Austragungsort eines "Geisterrennens" im Gespräch sein. Dem vierfachen Weltmeister würde somit ein kleiner Trost bleiben: Die Chance auf den lang ersehnten Heimsieg im badischen Motodrom.