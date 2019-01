Gab alles, wurde aber nicht belohnt: Robin Kern scheiterte nach einem harten Kampf in drei Sätzen. Foto: Thomas Schulte

Von Daniel Hund

Nußloch. Ein Tennis-Turnier ist kein Wunschkonzert, ein mit 25.000 US-Dollar dotiertes Weltranglisten-Turnier schon gar nicht: Beim MLP-Cup im Nußlocher Racket-Center packten gestern zwei Cracks aus der Kurpfalz die Schläger aus, siegen wollten sie, in die nächste Runde einziehen. Doch es kam anders: Sowohl Robin Kern vom Bundesligisten TK Grün-Weiss Mannheim (ATP 479) als auch Tim Heger, der für den TC Rot-Weiß Wiesloch spielt, wurden ausgebremst.

Unterstützt wurde Kern von einem Fachmann: Daniel Steinbrenner, der die Mannheimer im Sommer 2018 zum Meistertitel gecoacht hat, nahm auf der Tribüne Platz. Beide trainieren derzeit täglich in Mannheim zusammen. Die Matchpraxis fehlte zuletzt hingegen komplett: "Für Robin war es das erste Turnier seit langem. Er muss erstmal langsam wieder rein kommen", berichtet Steinbrenner.

Und genau das war gegen Takanyi Garanganga (ATP 430) kaum möglich. Der Mann aus Simbabwe kennt nur den Vorwärtsgang, spielt extrem schnell und gewann letztlich mit 3:6, 6:4 und 6:4. Steinbrenner: "Es war ein ganz wildes Match, in dem es kaum Ballwechsel gab. Da bekommst du keinen Rhythmus." Den will sich Kern nun in den nächsten Wochen bei weiteren Turnieren holen.

Mit einer Wildcard des badischen Tennis-Verbandes war Tim Heger ins Hauptfeld gestartet. 19 Jahre ist er alt, träumt von einer Profikarriere. Und tut auch was dafür: "Seine Einstellung ist super. Tim macht alles für seinen großen Traum, ist fleißig ohne Ende." Sagt Rainer Öhler, Verbandstrainer aus dem Leimener Leistungszentrum.

Das Problem: Den Traum vom Profi träumen tausende Spieler. Tobias Simon (ATP 416), der im Sommer noch für den TV Reutlingen in der Bundesliga über die rote Asche jagte, ist da keine Ausnahme. Genau auf den traf Heger. Ein 27-jähriger Aufschlag-Riese. 1,98 m mist er vom Scheitel bis zur Sohle. Und die weiß er perfekt einzusetzen: Sein Aufschlag ist eine echte "Waffe". Knallhart und präzise ballert Simon die kleinen gelben Filzbälle rüber auf die andere Seite. Auf dem schnellen Hallenteppich im Racket-Center wird der Return da schnell mal zum Abenteuer. Ihn kontrollieren zu können, verlangt viel Geschick. Heger fehlte das: "Tim hat es leider nicht geschafft, den Ball häufiger sicher zurück zu spielen. Denn dann wäre wohl mehr drin gewiesen", plaudert Öhler aus dem Nähkästchen.

So kam es, wie es kommen musste: Simon jubelte, Heger trauerte - Öhler grübelte: "Insgesamt war Tim auch einfach einen Tick zu brav, aber das lernt er noch." In solchen Spielen sowieso. Training ist nämlich das eine, Matchpraxis auf gehobenem internationalen Niveau das andere. Und Weltmeister fallen bekanntlich nicht vom Himmel. Seine Stärken kann Heger, der gestern mit 3:6, 4:6 den Kürzeren zog, vor allem auf langsameren Belägen ausspielen. Er ist ein Kämpfer mit schnellen Beinen, der längere Ballwechsel liebt. Öhler: "Wenn Tim noch in bestimmten Spielsituationen cleverer wird, kann er sich auf die nächste Stufe heben."

Die erste große Überraschung des Turniers ließ übrigens nicht lange auf sich warten: Der Topgesetzte Österreicher Lucas Miedler (ATP 271) wurde ausgeknockt, abgefangen von Jules Okala (Frankreich/ATP 500). "Das war ein umkämpftes Match, das drei Stunden lang lief", staunte auch Rolf Staguhn von der Turnierleitung nach dem 6:7, 7:5 und 7:6-Sieg des Außenseiters nicht schlecht.

Weiter geht es am heutigen Mittwoch ab 11 Uhr. Und zwar mit dem Schwetzinger Torben Steinorth, der sich durch die Quali gekämpft hat. Er bekommt es mit dem Inder Arjun Kahde (ATP 390), der Nummer sechs der Setzliste, zu tun.