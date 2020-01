Nußloch. (bz) Evan Hoyt hat alles gegeben gegen Stefan Seifert, doch es sollte nicht sein. Der Brite, der im vergangenen Sommer für den 1. TC Rot-Weiß Wiesloch Tennis gespielt hat, durfte sich daher als Lokalmatador beim MLP-Cup fühlen. Im Nußlocher Racket Center verabschiedete er sich gestern dennoch mit 5:7 und 3:6 gegen Seifert aus dem Wettbewerb.

Am frühen Abend verlor der an Position eins gesetzte Daniel Masur sehr überraschend im Tie-Break des dritten Satzes sein Erstrundenduell. Dabei unterlag er dem Usbeken Sanjar Fayziev mit 6:0, 4:6 und 6:7 (6).

Heute geht es weiter mit den Achtelfinals im Einzel und den Viertelfinals im Doppel. Wir haben mit dem Turnierdirektor Matthias Zimmermann über seine bisherigen Eindrücke gesprochen.

Herr Zimmermann, der Auftakt ist gemacht, einige Überraschungen gab es bereits. Wie ordnen Sie das Turnier im Vergleich zu den Vorjahren ein?

Ich glaube tatsächlich, auch wenn wir schon höher platzierte Spieler in der Weltrangliste bei uns zu Gast hatten, ist es dieses Jahr mit Ruben Bemelmans und Daniel Masur wahrscheinlich das bestbesetzte Turnier, das wir bislang ausgerichtet haben – denn Bemelmans ist in Topform angereist. Wenn man sieht, wie der Vorjahresfinalist Peter Heller am Dienstag gegen den erst 18-jährigen Jonas Forejtek rausgeflogen ist, ist das schon eine sehr starke Qualität.

Ist Ruben Bemelmans, der Sieger aus 2015, der Mann, den es zu schlagen gilt?

Auf jeden Fall. Er fühlt sich zudem sehr wohl auf dem Teppichbelag, was am Ende den Ausschlag über Sieg oder Niederlage geben kann.

Aus der Region sind ebenfalls wieder viele interessante Spieler am Start. Wer hat Sie davon nachhaltig beeindruckt?

Elmar Ejupuvic hat am Dienstag große Nervenstärke im dritten Satz bewiesen und sich durchgebissen. Wenn er länger im Wettbewerb bleiben möchte, muss er dauerhaft seine Klasse zeigen, was von Runde zu Runde selbstverständlich schwieriger wird. Jeremy Jahn wäre als Spieler von Grün-Weiss Mannheim noch zu nennen, aber er musste am Dienstag leider aufgeben, weil er sich einen Virus eingefangen hatte und mit Magenschmerzen aufhören musste.

Seit dem gestrigen Mittwoch steht die Tribüne. Beginnt das Turnier jetzt richtig?

Ja, denn es ist eben so, dass ab diesem Zeitpunkt die Topspieler einsteigen. Für uns als Veranstalter ist es enorm wichtig, Kindern und Jugendlichen einen kostenlosen Eintritt zu gewährleisten. Auf diese Weise wollen wir gerade den jungen Tennisfreunden die Möglichkeit geben, hautnah dabei zu sein. Bis zu 16 Jahren müssen Jungen und Mädchen nichts bezahlen.

Die Jugend von heute ist generell ein Thema, dem Sie sich im Rahmen der Planung gerne annehmen?

Das ist richtig, wir machen das Ganze zu einem akademischen Projekt und geben Studenten viel Verantwortung. Diese sind alle mit großem Engagement bei der Sache und bringen sich stark mit ein. Dieses sogenannte Praktikumskonzept bietet Studierenden die Möglichkeit, bei unserem Turnier mitzuwirken. Zusätzlich bieten wir verschiedene Themen wie den gestrigen Schüler-Nachmittag an, um der Jugend einen Einblick in den Ablauf des MLP-Cups zu gewähren.