Von Nikolas Beck

Heidelberg. Die MLP Academics grüßen auch nach drei Spieltagen ungeschlagen von der Tabellenspitze der Basketball-Bundesliga. So verrückt es klingen mag: Am Sonntag reisen die Heidelberger zum Gipfeltreffen nach Bamberg (15 Uhr), dem einzigen anderen Team ohne Verlustpunkt. Trainer Branislav Ignjatovic, dessen 55. Geburtstag am Samstag mit einem 75:68-Erfolg in Gießen versüßt wurde, findet es allmählich "unheimlich". Er spricht von einem Traum, der gerne so weitergehen dürfe. Oder folgt bald das böse Erwachen? Wo liegen die Gründe für den perfekten Saisonstart des Aufsteigers, den sich nicht einmal der Trainer erklären kann? Die RNZ geht auf Ursachenforschung.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt

Die Academics erobern die Bundesliga, zelebrieren Basketball, machen Spieltage zu Feiertagen? Nicht ganz. Bislang stimmen vor allem die Ergebnisse. Matthias Lautenschläger räumte am Sonntag offen ein: "Spielerisch läuft nicht alles rund." In der Tat kann der Aufsteiger im eigenen Ballbesitz noch nicht überzeugen. Nur vier Teams haben eine schwächere Wurfquote als die Heidelberger (44 Prozent). Vor allem der Dreier will bislang gar nicht fallen: 26,8 Prozent ist Liga-Tiefwert. Noch kurioser erscheint die Tabellenführung, wenn man das Playmaking der Heidelberger unter die Lupe nimmt. Niklas Würzner muss oft den Aufbau übernehmen, hat seine Stärken aber eher in der Defensive. Nach drei Spielen stehen durchschnittlich mehr Ballverluste (2,3) als Vorlagen (2) für Würzner zu Buche. Der auserkorene Spielmacher Rob Lowery stieß spät zum Team, fehlte gegen Ludwigsburg verletzt und ist noch nicht bei 100 Prozent. Mit insgesamt 11,3 Assists pro Partie stehen die Heidelberger weit abgeschlagen auf dem letzten Platz. Meister Alba Berlin kommt auf mehr als doppelt so viele (22,7), hat aber erst ein Spiel gewonnen.

Offense wins games, Defense auch!

Die Basketball-Weisheit, wonach vor allem die Verteidigung der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg ist, haben sich die Academics zu Herzen genommen. Ignjatovic, gewiss niemand, der die Bodenhaftung schnell verliert, sagt inzwischen, er sei zum Fan seiner eigenen Mannschaft geworden, aufgrund des Feuereifers, mit dem sie defensiv ackert und rackert. 77,7 Punkte erzielt sie im Schnitt, nur zwei Teams noch weniger. Aber die Heidelberger lassen eben auch nur 69,6 Zähler zu – Ligabestwert.

Individuelle Klasse

Die Academics verteidigen also als Mannschaft exzellent – und können sich vorne auf ihre individuelle Klasse verlassen. Shy Ely ging mit gutem Beispiel voran, erzielte beim Auftaktsieg in Weißenfels zehn Punkte in den ersten zehn Minuten. Brekkott Chapman übernahm nach der Pause und glänzte ebenfalls mit vielen gelungenen Einzelaktionen. Gegen Ludwigsburg (23 Punkte) und Gießen (28) trug die Offensive vor allem Jordan Geist auf seinen Schultern.

Etwas zu beweisen

Max Ugrai sprach es nach dem Auftaktsieg beim MBC aus: "Wir haben unheimlich viele Spieler, die sich selbst etwas beweisen wollen." Auch ihn hatten nach einer schweren Knieverletzung viele bereits abgeschrieben. Von Elys Erstliga-Qualitäten war man europaweit immer überzeugt, nach zuletzt sechs Jahren ProA und mit nun 34 Jahren will der US-Amerikaner diese auch endlich wieder zeigen. Geist wollte nach seiner starken Rookie-Saison mit Trier unbedingt in die Erste Liga. In Heidelberg unterschrieb er vor der vergangenen Spielzeit letztlich nur mit einer Klausel, wonach sich der Vertrag beim Aufstieg automatisch um ein Jahr verlängert. Würzner musste lange gegen das Vorurteil anspielen, er sei vor allem Teil des Teams, weil er der Sohn des Heidelberger OBs ist. Mit 27 ist er mit seinem Jugendklub in der BBL angekommen – und alle seine Zweifler, die ihn in den ersten drei Spielen gesehen haben, werden sich sicher ein wenig schämen. Am allermeisten gilt das aber wahrscheinlich für Ignjatovic, der nach 424 ProA-Spielen Legendenstatus hat – aber eben nur in der Zweiten Liga. Seine BBL-Siegquote von 100 Prozent spricht zumindest dafür, dass "Frenki" auch im Oberhaus nicht Fehl am Platz ist.

Fluch und Segen

Auch weil das Verletzungspech die Academics schwer gebeutelt hat, muss der Kern der Meistermannschaft viel Verantwortung übernehmen. Ely, Würzner, Philipp Heyden, Geist und Albert Kuppe – viel mehr Personal stand gegen Ludwigsburg, immerhin Hauptrundensieger der Vorsaison, nicht zur Verfügung. In dieser Formation sind die Heidelberger dauerhaft nicht konkurrenzfähig, aber eingespielt. Gerade zu Saisonbeginn ist das ein großer Vorteil.

Underdog-Image gehegt und gepflegt

Lautenschläger nennt sein Team den klassischen Underdog. Ignjatovic sagt, der Klassenerhalt wäre eine sportliche Sensation. Die Academics fühlen sich wohl in der Rolle des Außenseiters. Auffällig: Sowohl der MBC als auch Ludwigsburg wurden hoch gehandelt, riefen gegen Heidelberg aber eine schwache Leistung ab. Beide Teams gewannen jeweils ihre beiden anderen Partien und stehen auf Tabellenplatz drei und vier. Ignjatovic zuckt mit den Schultern: "Klar kann man es darauf schieben, dass die anderen uns unterschätzt haben – ich sage: Sollen sie das ruhig noch ein bisschen länger machen."

Nur eine Frage der Zeit?

Wurden die Academics bislang also lediglich auf die leichte Schulter genommen? Oder auch unzureichend gescoutet? Fakt ist: Auf Ignjatovic-Basketball sowie auf Ely, Würzner, Heyden, Geist, Kuppe und Ugrai mussten sich BBL-Trainer in den vergangenen Jahren nie einstellen. Dass bislang noch kein Gegner vermochte, die Schwäche unter dem Korb der Heidelberger auszunutzen, könnte ein Indiz dafür sein. Kapitän Heyden steht bislang neben sich, Osasu Osaghae gab erst von der Bank kommend in Gießen sein Debüt. Weite Strecken mussten die Academics also ohne Center und mit einer kleinen Aufstellung agieren. Ugrai und Chapman sind in der Zone engagiert, haben aber kein Gardemaß. Umso erstaunlicher, dass kein Team besser reboundet als die Academics. Fakt ist: Je mehr Überraschungen dem Aufsteiger gelingen, desto besser wird die Konkurrenz auf ihn eingestellt sein. Der Kampf um den Klassenerhalt sei "ein Marathon, kein Sprint", sagte Geist. Mit ihrem Raketenstart haben sich die Academics aber zumindest schon ein paar Meter Vorsprung herausgelaufen.