Von Michael Wilkening

Heidelberg. Das Puzzleteil ist gefunden, das die MLP Academics Heidelberg komplettieren soll. Am Donnerstag wurde der Vertrag geschlossen, doch ehe der Hoffnungsträger das erste Mal mit der neuen Mannschaft trainiert, werden noch ein paar Tage vergehen. "So ist das eben heutzutage", sagte Academics-Boss Matthias Lautenschläger mit Blick auf die Einreisebestimmungen während der Pandemie. Nach der angeordneten Quarantäne soll Rob Lowery schnell integriert und zum Spielmacher des Aufsteigers in die Basketball-Bundesliga (BBL) werden. Der US-Amerikaner spielte zuletzt in Würzburg in der höchsten deutschen Spielklasse, hat zuvor aber schon in halb Europa gespielt.

Tschechien, Türkei, Italien, Griechenland, Lettland, Kasachstan, Polen, Belarus – die Liste der Nationen, in denen der 33-Jährige in den vergangenen zehn Jahren unter Vertrag stand, ist beeindruckend lang. Hinzu kommen noch Klubs in Deutschland, so dass die Aussage von Lautenschläger ("Rob ist ein sehr erfahrener Spieler") mit Blick auf seine Historie stimmen muss.

Seit April spielte Lowery für Würzburg, nachdem er seinen vorherigen Klub in Minsk kurzfristig verlassen hatte. Die politische Situation in Belarus veranlasste den US-Amerikaner, sich einen neuen Arbeitgeber zu suchen. In der BBL stellte Lowery seine Qualitäten unter Beweis. Der Mann mit den Rastalocken gilt als bissiger, aggressiver Verteidiger und versteht es im eigenen Ballbesitz, seine Nebenleute geschickt einzusetzen. Ein Topscorer ist der neue "Akademiker" freilich nicht – und doch der Spieler, der Academics-Chefcoach Branislav Ignjatovic in seinem Kader bislang noch gefehlt hat.

"Ich möchte mit Heidelberg in der ersten BBL-Saison so viele Siege wie möglich einfahren", sagte Lowery bei seiner Vorstellung. Der US-Amerikaner bringt viel Selbstvertrauen mit an den Neckar: "Ja, ich möchte die Playoffs erreichen. Warum nicht?"

Der Kader der Heidelberger ist jetzt beinahe komplett. Gerne würden Lautenschläger und Ignjatovic noch einen deutschen Akteur verpflichten, möglichst einen mit Stammplatz-Potenzial. Doch der Spielermarkt ist aktuell leer gefegt, so dass die Verantwortlichen des Aufsteigers Geduld brauchen werden, um eine weitere Option für das eigene Team finden zu können. Mit Lowery ist die wichtigste Personalie immerhin geklärt.

Im ersten Test mit Blick auf die am 25. September startende Saison am Samstag in Bayreuth wird Lowery aber ebenso fehlen wie Courtney Stockard. Der Forward ist krank und wird die Fahrt nach Franken deshalb nicht antreten. Coach Ignjatovic muss an seinem Kader basteln, um gegen den gut verstärkten Liga-Rivalen eine starke Mannschaft aufs Feld zu schicken. Nach zehn Tagen in der Trainingshalle präsentieren sich die neuformierten Heidelberger erstmals in einem Match. Zu große Fingerzeige werden die ersten 40 Testspielminuten aber wohl nicht bringen.

"Das Ergebnis ist zweitrangig, es ist wirklich nur ein Test", erklärte Lautenschläger. Der Academics-Manager ist sich bewusst, dass die Heidelberger ohne zwei der eingeplanten Leistungsträger nur schwerlich gegen einen etablierten Bundesligisten mithalten können. Bis zum Ligaauftakt beim Mitteldeutschen BC soll das Team konkurrenzfähig sein. Lowery ist als Stammkraft auf der Position des Spielmachers fest eingeplant.